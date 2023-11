La Ville de Montréal délivre ses prix 2023

Le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal célèbre la richesse et l'unicité de la littérature pour enfants de la ville, saluant l'excellence dans le domaine de l'édition jeunesse montréalaise.

Le Grand Prix du livre de Montréal, quant à lui, valorise le talent littéraire des écrivains francophones et anglophones de Montréal, promouvant la littérature québécoise auprès du public. Ce prix met en lumière une œuvre récente, remarquable par sa qualité et son originalité.

Pour l'édition 2023 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, la Ville de Montréal a choisi de récompenser Le garçon aux pieds à l’envers de François Blais, accompagné d'une bourse de 5.000 $. Cette histoire captivante, qui aborde l'amitié sous un angle nouveau et profond, a su conquérir le cœur du jury et promet d'émouvoir un large éventail de lecteurs.

Cette année, la Ville de Montréal décerne le prestigieux Grand Prix du livre de Montréal, accompagné d'une bourse de 15.000 $, à Andréane Frenette-Vallières pour son essai poétique Tu choisiras les montagnes. Publié par les Éditions du Noroît, cet ouvrage tisse un lien entre les études féministes et les poétiques de la nature.

Il explore le concept de retrait comme un moyen de survie et une démarche de guérison, permettant de renouer avec le corps et l'écriture. Le jury a été particulièrement impressionné par la qualité exceptionnelle de l'œuvre, son caractère innovant et la richesse des expériences qu'elle relate.



« Encore une fois cette année, les Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal et le Grand Prix du livre de Montréal nous font découvrir des œuvres littéraires d'exception, qui font de Montréal un territoire culturel abondant et diversifié, à l’image de la métropole. Avec ces prix, la Ville contribue à la valorisation des réalisations des auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices jeunesse et adulte du territoire montréalais », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

Et d'ajouter : « Ces prix permettent aussi de sensibiliser la population montréalaise à la littérature québécoise, en mettant en valeur des œuvres littéraires dont la facture et l’originalité se révèlent exceptionnelles. »

