Le garçon aux pieds à l'envers. Les chroniques de Saint-Sévère

Disparaître dans un village aussi petit que Saint-Sévère est hautement improbable. Pourtant, en cette journée de canicule, Joey Laforme est introuvable. Adrienne Ferron, 14 ans, est la seule à remarquer l'absence de sa petite voisine, dont les géniteurs d'ailleurs, ne gagneraient jamais le trophée de parents de l'année. Selon sa conception exclusive de l'amitié, Adrienne voit d'abord dans cette disparition un prétexte convaincant pour passer du temps avec son amie Léonie, venue spécialement de la ville afin de l'aider à y voir plus clair. Avec comme seuls indices le sac à dos de Joey et la réception d'étranges textos, les deux amies sont vite persuadées qu'il n'est pas seulement question d'une mauvaise blague : la petite est réellement en danger ! Le retour inattendu d'un ami d'enfance aux penchants cruels et l'intervention d'un chasseur de démons confirment leurs soupçons et transforment cette disparition en une enquête aux frontières du paranormal. Et dans ce monde de faux-semblants, jusqu'où Adrienne est-elle prête à aller pour sauver Joey ?