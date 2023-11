Elisa Shua Dusapin Prix Wepler 2023, mention pour Arthur Dreyfus

#Rentreelitteraire23 – Depuis plus d'un quart de siècle, le Prix Wepler-Fondation La Poste met à l'honneur une œuvre littéraire contemporaine qui sort des sentiers battus et réserve une mention spéciale pour un second ouvrage, soulignant son audace et sa singularité.

Grâce à un jury renouvelé régulièrement, ce Prix se distingue par son indépendance, sa fraîcheur et une authenticité de jugement, aboutissant souvent à des lauréats surprenants.

Traduite dans plus de 35 langues

Après une séparation de quinze ans, Agathe, scénariste résidant à New York, renoue avec Véra, sa sœur cadette atteinte d'aphasie, dans leur maison familiale située dans le Périgord. Elles disposent de neuf jours pour vider cette demeure, dont les pierres des murs anciens seront utilisées pour restaurer un pigeonnier voisin, endommagé par un incendie survenu il y a un siècle.

Durant ce temps, Agathe redécouvre Véra, qui a évolué en une femme habile en cuisine, s'est occupée de leur père jusqu'à son décès et communique désormais à travers l'écran de son smartphone.

Elisa Shua Dusapin situe l'intrigue de son quatrième roman, probablement son œuvre la plus intime à ce jour, dans un cadre rural et authentique. Avec un style précis et empli de délicatesse, elle explore les émotions tumultueuses entre deux sœurs dont la relation a été marquée par le silence.

Elisa Shua Dusapin, née en 1992 à Sarlat-la-Canéda, est issue d'un père français et d'une mère sud-coréenne. Elle a grandi entre Paris, Séoul et Porrentruy, et est diplômée de l’Institut littéraire suisse de Bienne. Son premier roman, Hiver à Sokcho (publié par Zoé en 2016 et Folio en 2018), a remporté plusieurs prix dont le Robert Walser, le prix Alpha, le Régine-Deforges et le prix Révélation SGDL.

En 2021, la version anglaise de ce roman a été récompensée par le National Book Award for Translated Literature. Le livre, déjà adapté au théâtre, est en cours d'adaptation cinématographique par Koya Kamura, avec Roschdy Zem dans le rôle principal. Elle a également publié Les Billes du Pachinko (Zoé, 2018; Folio, 2020), lauréat du Prix suisse de littérature et du prix Alpes-Jura, ainsi que Vladivostok Circus (Zoé, 2020; Folio, 2022), en lice pour le Prix Femina. Ses trois romans ont été traduits dans plus de 35 langues.

La main s'avère exigeante...

Né en 1986 à Lyon, Arthur Dreyfus s'est lui, dès l'âge de vingt-deux ans, distingué en remportant le Prix du Jeune Écrivain. En 2010, il fait ses débuts dans l'édition avec La Synthèse du camphre, publié chez Gallimard. Initialement magicien professionnel, il s'oriente vers l'écriture après ses études.

Parmi ses œuvres notables figurent Belle famille (2012), Histoire de ma sexualité (2014), Correspondance indiscrète, coécrite avec Dominique Fernandez (2016), Sans Véronique et Je ne sais rien de la Corée (tous deux en 2017). Ses livres ont été traduits en plusieurs langues. Arthur est aussi journaliste et critique d'art, et, depuis 2014, il explore le domaine du cinéma documentaire. Journal sexuel d’un garçon d’aujourd’hui marque sa première publication chez P.O.L, en 2021.

Dans La Troisième Main, l'histoire débute en 1914 à Besançon. Paul perd connaissance suite à l'explosion d'un obus et se réveille transformé. Un scientifique excentrique lui a greffé sur le nombril un bras poilu et la main correspondante de Hans, un soldat allemand décédé au front. Paul narre avec un mélange de tragédie et d'humour ses interactions avec ce « membre additionnel », qu'il nomme tour à tour « mon abjection », « mon secret », « mon adjointe ». Leur relation fluctue entre rivalité, solidarité, négociations et même une tentative d'assassinat. La main s'avère exigeante, aspirant à une autonomie croissante.

Paul se retrouve dans une situation complexe, partagée entre lui-même, Hans, et ceux qu'ils rencontrent. La main supplémentaire s'avère utile, notamment pour réaliser des tours de magie, mais également problématique, car elle commet des actes répréhensibles pour lesquels Paul est accusé. Pour échapper à la justice, il adopte l'identité d'un défunt, Charles.

Cette cohabitation chaotique est racontée avec un style picaresque et ponctuée de nombreux passages forts. Hans, l'appendice accroché à Paul, l'entraîne en Allemagne, révélant des origines qu'ils partagent désormais. Paul oscille entre l'usage du « je » et du « nous ». Le récit mêle des scènes absurdes, comme la tentative de regarder la main dans les yeux, à des moments d'émotion intense, notamment lors de la rencontre avec les parents biologiques de Hans. Ces derniers, incapables de lire, pleurent en embrassant la main qu'ils reconnaissent comme une partie de leur fils. La barrière de la langue et l'incommunicabilité ajoutent à la complexité de leurs interactions.

Soutenu par la Fondation La Poste

Initié en 1998 par la librairie des Abbesses, le Prix bénéficie du soutien indéfectible de la Fondation La Poste, un mécène avant-gardiste apprécié pour ses nombreuses initiatives culturelles, ainsi que de la brasserie Wepler, rendez-vous incontournable de plusieurs écrivains d'aujourd'hui.

Le jury du prix Wepler-Fondation La Poste 2023 :

Pierre Benetti, journaliste

Delphine Bouetard, libraire

Valérie Crasnier, lectrice (La Poste)

Maud-Berengère Delbart, lectrice (actuellement détenue au centre pénitentiaire de Rennes) Didier Lagarde, lecteur

Henri Le Blanc, coordinateur et programmateur culturel (France Culture)

Brindha Seethanen, libraire (librairie Millepages)

Dounia Tengour, journaliste

Philippe Ginesy, libraire (librairie des Abbesses)

Olivia Goudard, librairie (librairie des Abbesses)

Marie-Rose Guarniéri, fondatrice du Prix Wepler-Fondation La Poste

Élisabeth Sanchez, secrétaire générale du Prix Wepler-Fondation La Poste

Le lauréat 2022 était Anthony Passeron, pour Les enfants endormis, édité au Globe , quand Lucie Rico a reçu la mention spéciale pour G.P.S, paru chez P.O.L.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Wepler - Fondation la Poste

DOSSIER - Les prix littéraires de la rentrée 2023