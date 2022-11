Anthony Passeron, Prix Wepler-Fondation La Poste 2022

Déjà salué par le Prix Première Plume, Les enfants endormis se trouve distingué par le Prix Wepler-Fondation La Poste.

Le résumé de l'éditeur pour Les enfants endormis :

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d'interroger le passé familial. Évoquant l'ascension sociale de ses grands-parents devenus bouchers pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé qui grandit entre eux et la génération de leurs enfants, il croise deux récits : celui de l'apparition du sida dans une famille de l'arrière-pays niçois – la sienne – et celui de la lutte contre la maladie dans les hôpitaux français et américains.

Dans ce roman de filiation, mêlant enquête sociologique et histoire intime, il évoque la solitude des familles à une époque où la méconnaissance du virus était totale, le déni écrasant, et la condition du malade celle d'un paria.

La mention spéciale revient à Lucie Rico pour GPS (P.O.L).

Le Prix Wepler-Fondation La Poste est doté d’une somme de 10.000 € et de 3000 € pour la mention spéciale.

Chaque année depuis 25 ans, le Prix Wepler-Fondation La Poste récompense une œuvre littéraire contemporaine inclassable, et salue l’audace et la singularité d’un second titre par l’attribution d’une mention spéciale. La mise en place d’un jury tournant assure à ce Prix une liberté, une fraîcheur et une sincérité de jugement qui se traduit par un résultat souvent inattendu.

Depuis sa création par la librairie des Abbesses en 1998, le Prix est soutenu par la Fondation La Poste, mécène audacieux reconnu pour sa grande variété d’initiatives culturelles, ainsi que par la brasserie Wepler, lieu mythique d’ancrage de nombreux écrivains contemporains.

En 2021, le Prix Wepler avait salué Antoine Wauters pour Mahmoud ou la montée des eaux (Verdier).

