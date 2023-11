L'Armée rouge. Innovatrice, libératrice, prédatrice

Alors que l'armée de Poutine se revendique comme l'héritière de l'Armée rouge, il est essentiel de comprendre ses mécanismes, ses défauts, ses vulnérabilités et sa résilience.

Née en 1918 au cœur de la plus tragique des guerres civiles, l'Armée rouge a traversé des époques sombres, étant à la fois chérie par le régime stalinien et victime de ses exactions. Malgré ses ressources colossales, elle a failli être vaincue par une Wehrmacht plus expérimentée. Après des revers dévastateurs, elle a su se relever, repousser et anéantir son adversaire, mais à un prix exorbitant.

L'Armée rouge a joué un rôle majeur dans la victoire de 1945, tout en contribuant à l'oppression des nations d'Europe de l'Est. À travers analyses, témoignages, photos et infographies, ce livre retrace l'histoire de l'une des forces militaires les plus singulières du XXe siècle.

Les experts de Guerres & Histoire offrent une étude exhaustive, sans équivalent dans l'édition française.