Gaspard Koenig Prix Jean Giono 2023 pour Humus

Kevin est issu d'une famille modeste d'agriculteurs en contrat à durée déterminée du Limousin. Pour lui, ce qui serait précarité pour d'autres, est perçu comme une belle vie. Il s'inscrit en contraste avec Arthur, fils d'un avocat et héritier d'une aisance dans l'art de la rhétorique et d'un cynisme politique qui le maintient éloigné de l'activisme. Bien qu'attiré par les auteurs classiques, Kevin s'oriente vers une préparation aux sciences agronomiques plutôt que vers des études littéraires plus conventionnelles.

Ce dernier, malgré son origine modeste, est doté d'une beauté exceptionnelle et d'une indolence qui ressemble à de la distinction. Arthur est lui un jeune timide de la génération Z.

Après avoir obtenu leur diplôme, chacun emprunte des voies distinctes. Kevin, aspirant à une indépendance totale sans être redevable à quiconque — que ce soit un partenaire, un enseignant, un employeur, un idéal ou une doctrine — se lance dans l'entrepreneuriat. Arthur, quant à lui, incarne le stéréotype du bourgeois romantique. Avec sa petite amie Anne, étudiante en deuxième année à Sciences Po et affichant un anticapitalisme aussi vaste que les hauts plafonds de sa demeure, il choisit de s'installer à la campagne. Là, il se lance dans un projet pour le moins original : favoriser la repopulation des vers de terre dans le sol.

Malgré la divergence de leurs parcours, un lien impalpable persiste entre Kevin et Arthur, semblable à un fil ténu reliant deux boîtes de conserve vides — dans leur cas, symbolisé par l'intérêt partagé pour les lombrics....

Finaliste malheureux des Prix Goncourt et Renaudot, toujours en lice pour l’Interallié, Gaspard Koenig remporte ici son sa seconde récompense littéraire pour Humus, après celui des Inrockuptibles. Outre d'être romancier, Gaspard Koenig, et auteur d'essais et fondateur du Think tank libéral, GenerationLibre. En janvier 2022, il se positionne comme un candidat à l'élection présidentielle française 2022, sans succès.

Le jury du Prix Jean Giono, présidé par Paule Constant de l'Académie Goncourt, comprend Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun de l'Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Véra Michalski, Etienne de Montety et Marianne Payot.

En 2022, le prix a été attribué à Sandrine Collette pour On était des loups, publié chez JC Lattès.

