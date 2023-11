Katerine Mansfield. Rester vivante à tout prix

Katherine Mansfield décédait il y a 100 ans où un peu plus (le 9 janvier 1923 précisément), mais qui est donc cette illustre inconnue ? C’est précisément ce que va s’attacher à faire Madame la Professeure Henriette Levillain qui a publié chez Flammarion cette biographie, Katherine Mansfield. Rester vivante à tout prix, vous la faire connaître.

Brève biographie de l’aveu de son autrice, d’une femme morte de la tuberculose près de Fontainebleau à 34 ans. Née à Wellington en Nouvelle-Zélande, nous savons dès la quatrième de couverture que cette femme a eu une vie différente de la vie conventionnelle que devaient avoir les jeunes femmes de son époque. « Parvenue en Angleterre en 1908, elle s’affranchit de toutes les convenances, persuadée que sa création littéraire bénéficierait de cette libération ».

Danseuse et chanteuse pour gagner sa vie, elle cumulera les aventures sans lendemain, fera une fausse couche, deviendra stérile et renaîtra de ses cendres grâce à l’écriture. Une âme faite pour écrire. L’écriture comme drogue, nécessaire pour « rester vivante à tout prix ».

En refermant ce livre, nous regardons ce portrait, un échange de regard entre ce qui est et n’est plus et nous espérons presque qu’elle ressente la légère honte que nous avons à ne pas l’avoir connue plus tôt.

Le mal est réparé chère Katherine Mansfield, ceux qui liront cette biographie ne vous oublieront plus !