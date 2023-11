Deuxième sélection du Prix Interallié 2023 : on passe de 9 à... 8 romans

#PrixAutomne23 — Le Québécois Kévin Lambert remporte le Prix Décembre 2023 pour son roman Que notre joie demeure, publié au Nouvel Attila. À 31 ans, il devient le plus plus jeune à remporter la gratification littéraire et les 15.000 € qui vont avec, grâce à la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. Une dotation qui en fait la plus généreuse des récompenses littéraires françaises de l'automne.