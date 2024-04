Léna Ghar, lauréate du Prix des lecteurs des bibliothèques de Paris 2024

Le comité de bibliothécaires de la Ville de Paris avait sélectionné cinq romans, qui ont ensuite été soumis au vote des lectrices et lecteurs inscrits dans les bibliothèques parisiennes, qui réduit la liste à trois livres. Le jury, composé de lectrices et lecteurs des bibliothèques, de libraires partenaires, de représentants du Conseil parisien de la jeunesse et d'étudiants en lettres, s'est réuni et a délibéré sous la présidence de la journaliste Catherine Pont-Humbert. C'est donc Léna Ghar qui a été désignée lauréate, pour Tumeur ou tutu. Elle succède à Anthony Passeron, lauréat en 2023 pour Les enfants endormis.

Dans le noir, la monstre fait même peur aux loups enragés sous mon lit sauf que je ne peux pas m'enfuir de ma peau. Je veux que quelqu'un la tue mais personne ne la voit. Je veux qu'elle meure mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Je cherche son nom partout. - Extrait de Tumeur ou tutu

Ont été récompensé la « fulgurance », la « sincérité brutale » et la « sauvagerie poétique » de ce roman dans laquelle la narratrice passe de l'âge enfant à l'âge adulte au milieu des hurlements maternels et des silences paternels.

La remise du prix aura lieu le 13 avril à 14h à l’Agora du Festival du livre de Paris, en présence de Carine Rolland, adjointe à la Maire de Paris, en charge de la culture et de la ville du quart d’heure.

Crédits image : Joël Galeran — Hôtel de Ville de Paris, CC BY-SA 2.0