La sélection du prix de l'hôtel La Ponche de Saint-Tropez dévoilée

Le Prix des lectrices et lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris a été décerné à Léna Ghar pour son roman Tumeur ou tutu, publié aux éditions Verticales. Chaque année, ce Prix est attribué par les lectrices et lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris à un premier roman écrit par un auteur ou une autrice francophone et publié lors de la rentrée littéraire de septembre.