Jules et Joe d’Alexis Salatko 11e Prix des Hussards

Ce roman offre un portrait croisé de deux figures artistiques majeures, Jules et Joe Dassin, et explore leur relation père-fils, tout en traversant les événements marquants du XXe siècle.

Le 20 août 1981, au cimetière Hollywood Forever, Jules Dassin, éminent réalisateur américain, parcourt les allées à la recherche de la sépulture de son fils. Un an auparavant, il avait enterré Joe Dassin, célèbre chanteur dont la carrière mondiale s'était brusquement interrompue à quarante ans suite à un infarctus. Vers la fin de sa propre carrière, Jules envisage de réaliser un documentaire pour honorer Joe, en revisitant chaque 20 août de son existence éphémère. « Souvent la nuit je rêve de toi, mon Joe. Nous marchons côte à côte sur une plage de Californie, sur un sentier en Crète, le long d’un trottoir de New York, à Paris au jardin des Tuileries jusqu’à cette statue représentant l’homme et sa Misère. Tu te voyais comme un “divertisseur” qui, à défaut de pouvoir changer le monde, s’était fixé pour mission d’apporter un peu de joie et de légèreté. J’avais une conception différente du métier d’artiste. Pour moi, la fonction première d’un film, d’un livre ou d’une chanson était de dénoncer les outrages et les injustices. »

Alexis Salatko est lui le descendant d'un pianiste russe de renom, contemporain de Wladimir Horowitz. Dans son livre Horowitz et mon père, il explorait le parcours de son grand-père qui a immigré en France suite à la Révolution d'Octobre, s'installant d'abord à Chatou en région parisienne puis à Cherbourg où son père devint médecin.

Il a grandi dans ce port transatlantique, entouré des souvenirs des célébrités d'Hollywood, ce qui l'a inspiré à écrire plusieurs livres, dont Un fauteuil au bord du vide. Il a publié une quinzaine de romans et de biographies, et collaboré avec des figures du cinéma et de la télévision telles que Roman Polanski et Didier Decoin.

Le Coup de Shako a lui été attribué à José Giovanni, histoire d’une Rédemption de Gilles Antonowicz, édité par Glyphe en février 2024. Un prix spécial a été octroyé à La Légende de Paris-Match de Patrick Mahé, paru chez Plon en avril 2024. La soirée de remis du prix, qui a honoré le cinéma et les Hussards, avait comme invité d’honneur Pascal Thomas.

Le Prix littéraire des Hussards a vu le jour en 2013, fondé par Christian Millau, ainsi que les avocats Marina Cousté et François Jonquères. Christian Millau, qui a également été le premier président de ce prix, avait participé à l'épopée littéraire des années cinquante avec des figures telles que Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et Michel Déon. Cette aventure est relatée dans son ouvrage Au Galop des Hussards, qui a reçu le Grand prix de la biographie de l'Académie française.

Le mouvement littéraire des Hussards, apparu en France dans les années 1950, est caractérisé par une approche anti-conformiste et une critique du progressisme et de l'intellectualisme de gauche de l'époque. Les écrivains associés à ce mouvement, tels que Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent et Michel Déon, ont été influencés par la désillusion post-Deuxième Guerre mondiale et ont souvent exprimé un scepticisme envers les idéaux politiques et sociaux dominants.

Leur écriture se distingue par un style ironique, un goût pour la provocation et une certaine nostalgie pour la tradition et les valeurs d'antan. Ces auteurs partageaient également un attachement à la liberté individuelle et une méfiance à l'égard des idéologies collectivistes.

Le nom Hussards vient d'une critique du romancier et essayiste Bernard Frank dans le magazine Les Temps Modernes. Il les a surnommés ainsi en référence aux cavaliers de l'armée napoléonienne, connus pour leur allure audacieuse et élégante, en opposition aux "existentialistes" de Saint-Germain-des-Prés, jugés trop sérieux et engagés politiquement.

Sous la présidence d'Éric Naulleau, qui a pris la relève du défunt Christian Millau, et aux côtés de ses secrétaires généraux, Marina Cousté et François Jonquères, tous deux du Barreau de Paris, le jury du Prix des Hussard se compose de : Philippe Bilger, magistrat honoraire, écrivain, polémiste et blogueur ; Jean des Cars, journaliste et historien ; François Cérésa, écrivain et directeur du mensuel « Service Littéraire » ; Bruno de Cessole, journaliste et écrivain ; Arnaud Guillon, écrivain ; Philibert Humm, journaliste et écrivain ; Jérôme Leroy, journaliste et écrivain ; Yves Thréard, directeur adjoint du Figaro ; Jean Tulard, historien et membre de l’Institut ; Stéphanie des Horts, journaliste et écrivain.

Le prix est doté par Vivendi (10.000 euros), ainsi que par le Grand Véfour, la maison Mettez et le

mensuel Service littéraire, le lauréat recevant également une statuette créée spécialement par le

sculpteur Igor Ustinov.

Le prix a déjà été attribué à Franz Bartelt (2014), Sylvain Tesson (2015), Yann Queffelec (2016),

Barbara Israël (2017), Philippe Lacoche (2018), Stéphane Hoffmann (2019), François Garde (2020),

Christian Authier (2021), ou encore Patrice Jean (2022).

Le 10e prix des Hussards a été remis le 20 avril 2023 à l'hôtel Lutetia à Olivier Maulin pour Le Temps des Loups, paru chez Borderline (Cherche Midi).

