Arièle Butaux remporte le Prix de la Closerie des Lilas 2024

Aurore est toujours joyeuse ! Depuis son plus jeune âge, elle a senti qu'elle devait vivre pour deux, compenser par son énergie débordante et sa santé exceptionnelle la naissance, deux ans auparavant, d'un enfant « différent ». Bien que le mot ne soit jamais prononcé, Lucas est lourdement handicapé. Les parents font bonne figure et gardent pour eux ce malheur face auquel personne ne sait vraiment comment réagir. Aurore, qui s'accroche à l'idée d'une guérison possible, grandit comme si de rien n'était. D'autant plus que Lucas est élevé par leurs grands-parents, dans une maison près de la mer, où on ne le promène que hors saison et dans des endroits peu fréquentés.