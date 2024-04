Les lauréats de Quais du Polar 2024, avec des chiffres records

Prix des Lecteurs Quais du Polar / Le Figaro

Personne ne meurt à Longyearbyen, de Morgan Audic, Éditions Albin Michel

Pour intégrer le jury de la prochaine édition du prix qui récompense le meilleur polar francophone de l'année, déposez votre candidature dès le 1er octobre 2024.

Mention Polar Derrière les Murs

Free Queens, de Marin Ledun, Éditions Gallimard

Ce prix a été attribué par des détenus, en partenariat avec les centres pénitentiaires et maisons d'arrêts de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Prix BD Quais du Polar / Librairie Expérience / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

Le Passeur de Lagunes, de Christophe Dabitch et Piero Macola, Futuropolis

Prix Jeunesse Quais du Polar / Ville de Lyon

Les Arsène, la Clef aux Trois Joyaux, de Bertrand Puard, Éditions Poulpe Fictions

Prix Polar des Bibliothécaires de la Ville et de la Métropole de Lyon

La Colère, de S.A. Cosby, traduit par Pierre Szczeciner, Éditions Sonatine

Prix Polar et Justice Quais du Polar / Tribunal Judiciaire de Lyon / Libération

Le Livre de Daniel, de Chris De Stoop, traduit par Anne-Laure Vignaux, Éditions Globe

Prix Polar en Séries / Scelf

SkilledFast (tomes 1, 2, 3), de Hachin (Nouvelle Hydre)

Le Prix Le Point du Polar Européen

L’Affaire Bramard, de Davide Longo, traduit par Marianne Faurobert, Éditions du Masque

Prix Claude Mesplède

Le Roman Noir, une Histoire Française, de Natacha Levet, Presses Universitaires de France

Concours de Nouvelles / Babelio

Avec la vérité viendront les jours meilleurs, de Claude Mamier

Découvrez la nouvelle adulte lauréate disponible au format numérique dès juillet sur le site de Babelio.

2e place : Promenons-nous, dans les bois de Noëlie Merlet

Concours de Nouvelles – Polar Derrière les Murs

20 ans de laideur pour une nuit de plaisir, de Franck Plassard, Serge Gelpi, Sébastien Mazaud et Mohamed Ben Reguiga

Concours de Nouvelles Jeunesse

Première erreur de la justice de Mayssa Bounenni

Le festival Quais du Polar s'est imposé comme le rendez-vous essentiel pour les aficionados du polar en France. Depuis sa création en 2005, le festival a accueilli des auteurs de plus de 60 nationalités.

La 20e édition du Quais du Polar, qui s'est tenue du 5 au 7 avril 2024, a attiré plus de 100.000 festivaliers et festivalières, et plus de 20.000 participants à la Grande Enquête dans la ville, expliquent les organisateurs.

L'impact du festival s'est également ressenti dans l'économie locale, notamment auprès des librairies lyonnaises qui ont enregistré un chiffre d'affaires de plus de 330.000 € sur les trois jours de l'événement. Soit une hausse de 15% par rapport aux années précédentes, rapporte Lyon Capitale, qui cite les libraires.

