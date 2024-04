Marion Brunet Prix Littéraire du Barreau de Marseille 2024

Ce prix récompense chaque année un écrivain dont l'œuvre, qu'elle soit fiction ou non-fiction, aborde des thèmes relatifs aux préoccupations professionnelles ou éthiques des avocats, tels que les questions de société, la famille, le travail...

Un comité de sélection, composé d'avocats du Barreau de Marseille et des deux directrices du festival, pré-sélectionne six ouvrages, mélangeant romans et récits où la réalité rencontre la fiction.

Pour cette cinquième édition, le jury, qui inclut huit avocats et est présidé cette année par Emilienne Malfatto, - lauréate de l'édition précédente avec Le Colonel ne dort pas (Éditions du sous-sol, 2022) -, a choisi de récompenser Marion Brunet pour son roman Nos armes, publié en février 2024 par les éditions Albin Michel.

Le jury décrit Nos armes comme un ouvrage équitable qui touche à la fois l'intime et le politique, interrogeant l'engagement sans tomber dans une description trop manichéenne ou excessive. Un roman qui nous plonge dans la vie d'une personne condamnée à 25 ans de prison, tout en explorant une relation amoureuse entre deux femmes, avec une narration qui surprend par ses développements inattendus.

Marion Brunet, qui réside à Marseille, a poursuivi des études en Lettres avant de travailler comme éducatrice spécialisée, notamment en psychiatrie. Elle a écrit plusieurs romans, dont L’été circulaire, qui a remporté le Grand Prix de littérature policière en 2018 et le Prix des libraires du Livre de Poche en 2019, ainsi que Vanda en 2020, tous deux publiés aux éditions Albin Michel.

Elle est aussi reconnue pour ses romans destinés aux jeunes adultes, tels que Sans foi ni loi, lauréat de la Pépite d’or au Salon du livre de Montreuil en 2019, et Plein gris en 2021.

Elle est récompensée par un prix de 5000 €, grâce au soutien de la Société de Courtage des Barreaux et de l'Ordre du Barreau de Marseille.

La sélection 2024 :

La Foudre, Pierric Bailly, P.O.L Éditeur

Nos Armes, Marion Brunet, Éditions Albin Michel

L'Enragé, Sorj Chalandon, Grasset

Une Sale Affaire, Virginie Linhart, Éditions Flammarion

Le Convoi, Beata Umubyeyi Mairesse, Éditions Flammarion

Qui-Vive, Valérie Zenatti, Les Éditions de l'Olivier

Crédits photo : Prix Littéraire du Barreau de Marseille