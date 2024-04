Colette Fellous Prix Méditerranée 2024

« La Méditerranée est profondément au cœur de ma vie, elle est la source de tous mes livres. Avoir grandi auprès d'elle, face à elle et dans elle, en Tunisie, m'a tant appris », a-t-elle déclaré, citée dans un communiqué.

Mon livre est caché en ces fleurs. Dans leur ombre, et leur couleur étincelle. Il est là, souple comme un jasmin de nuit qui revient tous les étés, son parfum me frôle puis disparaît. Jamais ne me cogne. Entre les nervures, les pétales et le froissement de ses feuilles, il m’attend, je l’attends. L’attente est mon horizon, même si je sens son cœur battre plutôt dans les jours anciens, tout contre le mien, mais je m’en fiche, le passé c’est mon cœur tout de suite. Il n’y a plus ni passé ni futur, le présent palpite et tapisse tout, il devient le temps, il n’a pas de frontière, il est horizon.

- Colette Fellous.