Rien de personnel : Mahir Guven Prix Ouest 2024

Mahir Guven, couronné par le Prix Goncourt du premier roman en 2018 pour Grand frère, paru aux éditions Philippe Rey, propose dans Rien de personnel un récit qui mêle l'intimité à l'universalité. Évoquant ses souvenirs d'enfance, le fils de réfugiés politiques partage avec humanité et humour son itinéraire au sein de la société française des années 90. Il est par ailleurs directeur éditorial du label La Grenade.

Dans Rien de personnel, Mahir Guven plonge au cœur du personnel pour toucher à l'universel. Il dépeint les nuances de devenir français au fil des jours à travers le prisme de sa propre famille, entre immigration et intégration. Narrateur de l'histoire de ses parents, réfugiés d'origine turque et kurde, de sa sœur en larmes face à sa couleur de peau, et des défis qu'il a lui-même affrontés – du rejet enfantin assimilant sa figure à celle de « Saddam Hussein » à l'incompréhension face à ses ambitions d'écrivain. Il rend hommage à des figures marquantes comme André, le professeur de français de sa mère qui éveilla en lui le désir d'apprendre, et revisite les conseils décourageants d'un enseignant le dissuadant de poursuivre dans un lycée général. Au travers de ces épreuves, des encouragements de bonnes fées viennent ponctuer son récit, témoignant d'une chance qui le guide. L'arrivée de sa fille amène Mahir Guven à s'interroger sur les origines, un thème central de ce récit qui oscille entre humour et humanisme profond. Rien de personnel se révèle être un trésor littéraire, explorant avec finesse le cheminement d'un individu au sein de la mosaïque française.

Depuis sa création en 1992, le Prix Ouest du Printemps du Livre de Montaigu est attribué annuellement à une œuvre romanesque se déroulant dans la vaste région du Grand Ouest, englobant les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, et le Poitou-Charentes, ou à un roman écrit par un auteur natif de ces territoires.

Le nouveau récipiendaire du prix rejoint les rangs de précédents lauréats tels que Gwenaële Robert, Jeanne Benameur, Victor Jestin, Clara Dupont-Monod, Sorj Chalandon et Michel Le Bris. Il sera honoré d'une récompense de 5000 € fournie par Terres de Montaigu.

De plus, le travail de l'auteur bénéficiera d'une visibilité accrue grâce à une campagne de promotion dédiée à son livre.

Le jury, présidé par Yves Viollier et composé d’écrivains, de journalistes et de représentants des partenaires de la manifestation rassemble cette année : Antoine Chéreau, président de Terres de Montaigu, Gilles Bely, secrétaire de la Société des Écrivains de Vendée, Marie Chaudey, critique littéraire, Philippe Chauveau, responsable éditorial de Web TV Culture, Didier Faivre, délégué départemental chargé des relations publiques du Crédit Mutuel Océan, Christophe Henning, journaliste à La Croix, Jeanne Hutin, cheffe de rédaction de Ouest France en Vendée, Guillaume Jean, Vice-président à la Culture au Conseil départemental de la Vendée, Gwenaële Robert, lauréate du Prix Ouest 2023, Thomas Savage, directeur départemental de Ouest France en Vendée et Pierre Vavasseur, journaliste au Parisien.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)