Émilie Valentin, lauréate du 16e Prix des Ados

Les collégiens et lycéens ont ainsi désigné grâce à leur vote Émilie Valentin, pour Music Queens. Une histoire du girl power et de la Pop… En chansons ! comme lauréate de cette édition, avec Rebecca Manzoni et Leslie Plée chez ArteEditions et BayardGraphic’.



Le Prix des Ados a été lancé sur une initiative des Espaces Culturels E.Leclerc de Normandie, et permet, chaque année depuis 16 ans, à des adolescents normands, élèves en classe de 3ème et de 2nde, de s’initier à la critique littéraire.





Rythmée par des sets musicaux, la cérémonie a aussi été l’occasion pour les élèves d’échanger de manière intimiste avec les auteurs présents.



L'ouvrage d'Émilie Valentin, sera mis en avant dans toutes les librairies des Espaces Culturels E.Leclerc de France.

