Les Prix Mallarmé 2024 dévoilent leurs premières sélections

Sélection Prix Mallarmé 2024 :

Alexandre Bonnet-Terrile, Portrait du bienvenu, Fata Morgana, 2023.

Alain Breton, je ne rendrai pas le feu, Les Hommes sans épaules, 2024.

Jacques Darras, La mer en hiver sur les côtes de la Manche suivi de L’Imagination et le pur vertige d’exister, Le Castor Astral, 2023.

Mireille Fargier-Caruso, Vivre, Bruno Doucey, 2023.

Estelle Fenzy, Une saison fragile, La Part commune, 2023.

Michèle Finck, La voie du large, Arfuyen, 2024.

Guillaume Métayer, Mains positives, La rumeur libre, 2024.

Étienne Paulin, Poèmes pour enfants seuls, Gallimard, 2023.

Diane Régimbald, Échographies, L’Atelier des Noyers, 2023.

Éric Sarner, 99 codas, La rumeur libre, 2023.

Sélection Prix Mallarmé étranger de la traduction 2024 :

Petr Borkovec, Entre la fenêtre, la table et le lit, traduction par Katia Hala, Les Carnets du Dessert de Lune, 2023.

Najwan Darwish, Tu n’es pas un poète à Grenade, traduction par Abdellatif Laâbi, Le Castor Astral, 2023.

Guéorgui Gospodinov, Là où nous ne sommes pas, traduction par Marie Vrinat, Les Carnets du Dessert de Lune, 2023.

Audomaro Hidalgo, Les desseins de l’intempérie, traduction par Gaëtane Muller Vasseur, Phloème, 2023.

Anne Sexton, Transformations, préface et traduction par Sabine Huynh, Éditions des femmes, 2023.

Luba Yakymtchouk, Les Abricots du Donbas, traduction par Iryna Dmytrychyn et Agathe Bonin, Éditions des femmes, 2023.

Le Prix Mallarmé est l'une des distinctions poétiques les plus anciennes et les plus prestigieuses. Il récompense un poète de langue française pour un recueil de poèmes ou pour l'ensemble de son œuvre. Le jury, présidé par Sylvestre Clancier, est composé de l'ensemble des membres de l'Académie (soit vingt-neuf membres).

Le Prix Mallarmé étranger de la traduction, créé en 2022, vise à mettre en valeur le travail des traductrices et des traducteurs qui contribuent à élargir les horizons littéraires, ainsi que la poésie étrangère traduite en français.

En 2023, Béatrice Bonhomme remportait le Prix Mallarmé pour Monde, genoux couronnés et François-Michel Durazzo le Prix Mallarmé étranger de la traduction pour la traduction en français du recueil Miroir de nuit profonde de Jaume Pont.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Art Gallery ErgsArt - by ErgSap (Domaine public)