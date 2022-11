Philibert Humm lauréat du Prix Interallié 2022  

Le jeune auteur a été choisi parmi 4 autres finalistes : Giuliano da Empoli et son Mage du Kremlin, édité chez Gallimard, Fabrice Gaignault et La vie plus douce, paru aux éditions Grasset, Pascale Robert-Diard et sa Petite menteuse, paru chez L'Iconoclaste, et Pierre Adrian, auteur de Que reviennent ceux qui sont loin, édité chez Gallimard.

Voici le résumé de l'ouvrage récompensé :

"Il nous fallait partir, extravaguer, voir de nos yeux les sinuosités du monde. Nous faisions confiance à notre ignorance pour nous le faire mieux connaître. La peste est l'opinion de savoir, dit le sage en collerette. C'est pourquoi nous partîmes, canoë sur l'épaule, jeter à l'eau ce qui nous restait de joie et de courage pour affronter le dieu le plus proche : la Seine ! " Trois hommes, un bateau, un fleuve : une histoire qui prend l'eau dès les premières pages.

Le jury du prix Interallié est composé de : Gilles Martin-Chauffier, Stéphane Denis, Jacques Duquesne, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Marie Rouart, Jean-Christophe Rufin, Philippe Tesson, Florian Zeller et Mathieu Palain, dernier lauréat du prix pour Ne t'arrête pas de courir, paru chez L'iconoclaste.

Dossier : Romans de la rentrée littéraire 2022 : les bonnes feuilles

Rentrée 2022 : les prix littéraires de l'automne