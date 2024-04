Ia Genberg et Itamar Vieira Junior finalistes du Booker Prize International 2024

Ce prix littéraire est attribué aux romans et aux recueils de nouvelles les plus remarquables du monde entier, traduits en anglais et édités au Royaume-Uni et/ou en Irlande.

Six auteurs pour six pays (Argentine, Brésil, Allemagne, Pays-Bas, Corée du Sud et Suède) et six langues (néerlandais, allemand, coréen, portugais, espagnol et suédois) représentés, provenant de trois continents : Asie, Europe et Amérique du Sud. Les auteurs sud-américains représentent un tiers de cette sélection, tandis que les Européens en constituent la moitié.

Quant aux traducteurs sélectionnés, ils viennent d'Australie, d'Allemagne, de Corée du Sud, de Suède, des États-Unis et du Royaume-Uni. Bien que le Prix International Booker récompense un livre publié au Royaume-Uni en anglais, seulement une seule personne parmi les 13 auteurs et traducteurs en lice est britannique.

Voici les 6 titres choisis par le jury, présidé par l'écrivaine et diffuseure Eleanor Wachtel, accompagnée de la poétesse Natalie Diaz, le romancier Romesh Gunesekera, l'artiste William Kentridge et l'écrivain, traducteur et éditeur Aaron Robertson :

Not a River, de Selva Almada, traduit par Annie McDermott (Charco)

Kairos, de Jenny Erpenbeck, traduit par Michael Hofmann (Granta)

Les Détails, de Ia Genberg, traduit par Kira Josefsson (Wildfire) (trad. en français du suédois par Anna Postel, Le Bruit du Monde)

Nuits Blanches, de Urszula Honek, traduit par Kate Webster (MTO)

Mater 2-10, de Hwang Sok-yong, traduit par Sora Kim-Russell et Youngjae Josephine Bae (Scribe)

What I’d Rather Not Think About, de Jente Posthuma traduit par Sarah Timmer Harvey (Scribe)

La Charrue tordue, de Itamar Vieira Junior, traduit par Johnny Lorenz (Verso) (trad. en français du portugais (Brésil) par Jean-Marie Blas de Roblès, Zulma)

Les œuvres en lice abordent les relations personnelles, la mémoire, et les défis contemporains, souvent inspirées des expériences personnelles des auteurs, comme l'engagement de Hwang Sok-yong dans les mouvements pro-démocratie ou les années d'Itamar Viera Junior passées à travailler sur la réforme foncière au Brésil. Ce dernier a récemment remporté le Montluc

L’International Booker Prize 2023 a été remporté par le Bulgare Guéorgui Gospodinov et sa traductrice en anglais, Angela Rodel, pour Le pays du passé (trad. Marie Vrinat en français chez Gallimard). C’est la première fois qu’un roman bulgare remportait la prestigieuse distinction. Le jury de cette édition avait été présidé par Leïla Slimani.