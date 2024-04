Photographes de guerre, Grand Prix des Galons de la BD 2024

Ce prix, initié par le ministère des Armées en 2021, a pour but de récompenser des bandes dessinées traitant de sujets militaires, sans restriction particulière. Le Grand Prix et le Prix Histoire ont été décernés par un jury principalement composé de professionnels de la bande dessinée, tandis que le Prix Jeunesse a été attribué par les élèves de 18 classes de défense.

Le Grand Prix, doté de 6000 €, a été décerné à Raynal Pellicer et Titwane pour leur œuvre Photographes de guerre : Hans Namuth et Georg Reisner, 1936-1940. Publié aux éditions Albin Michel en octobre 2023, cet ouvrage se déroule en juillet 1936, à la veille de la guerre civile espagnole.

Le 18 juillet 1936, Barcelone se prépare à accueillir les Olympiades populaires, une alternative pacifiste et antifasciste aux Jeux Olympiques de Berlin. Cependant, l'atmosphère n'est pas à la célébration car l'armée nationaliste s'est rebellée contre la République. Hans Namuth et Georg Reisner, âgés respectivement de 21 et 24 ans, ne se doutent pas encore qu'ils se trouvent aux prémices d'une longue guerre civile qu'ils vont documenter, équipés seulement de leurs appareils photo. Raynal Pellicer et Titwane, habitués des reportages immersifs, nous offrent un portrait touchant et profondément humain de ces deux photographes pris dans la tourmente de la guerre d'Espagne. Un récit poignant qui résonne malheureusement encore aujourd'hui.

Le Prix Histoire, doté de 3000 €, a été attribué à Séra pour L’Âme au bord des cheveux. Publié aux éditions Delcourt en février 2023, cet ouvrage autobiographique relate les événements complexes qui ont mené à la chute de Phnom Penh le 17 avril 1975.

En khmer, l'expression "avoir l'âme au bord des cheveux" signifie "être terrifié". Séra l'a été lorsque, le 17 avril 1975, Phnom Penh est tombée aux mains des Khmers rouges. Bien qu'il ait grandi dans un domaine familial protégé, entre deux cultures, ce jour-là, sa vie a basculé. Dans son ouvrage, l'auteur examine également les événements complexes qui ont mené à la chute de la capitale et le rôle que les Français ont joué dans cette histoire.

En plus de ces deux prix, le jury a décerné une mention spéciale à José-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental et Floc’h pour L’Art de la guerre - Une aventure de Blake et Mortimer à New York, publié aux éditions Blake et Mortimer en octobre 2023.

À New York, le capitaine Francis Blake est sur le point de prononcer un discours en faveur de la paix à l'ONU devant huit cents délégués venus du monde entier. Au même moment, au Metropolitan Museum, un homme est arrêté par la police après avoir vandalisé la stèle d'Horus dans la section des antiquités égyptiennes. Blake et son ami Philip Mortimer sont informés de l'incident par le FBI et reconnaissent immédiatement l'homme en question : il s'agit d'Olrik, leur ennemi juré. Cependant, ce dernier semble avoir perdu la mémoire et se trouve dans un état catatonique. À la veille de l'ouverture de la conférence pour la paix, Blake et Mortimer mènent l'enquête pour découvrir ce qui se trame. Le temps presse, car tout laisse penser qu'une menace grave pèse sur l'ONU...

Le Prix Jeunesse, doté de 3000 €, a été attribué à Aurore d’Hondt pour Ginette Kolinka – récit d’une rescapée d’Auschwitz-Birkenau. Publié aux éditions Des Ronds dans l’O, cet ouvrage est le fruit de la rencontre de l'auteur avec Ginette Kolinka lors d'un de ses témoignages dans une école.

Ginette Cherkasky a été arrêtée en mars 1944 simplement parce qu'elle était juive, puis déportée dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Elle a survécu à cette épreuve, mais en gardera à jamais le matricule 78599 tatoué sur son bras. Elle est la seule membre de sa famille à avoir survécu à la déportation, et elle nous livre aujourd'hui son témoignage poignant, nous mettant en garde contre les dangers de la haine : « Voilà où cela mène. »

Le jury était présidé par Gilles Ciment et composé de Eve-Lise Blanc-Deleuze, cheffe de la Mission cinéma et industries culturelles (DICoD) ; Olivier Delcroix, rédacteur en chef adjoint du Figaro ; Stéphane Dubreil, historien et journaliste spécialiste de bande dessinée ; Dominique Espinasse, sous-directrice des patrimoines culturels (DMCA) ; CNE Catherine Nadeau, cheffe du bureau communication de l’officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest (EMA) ; Didier Pasamonik, directeur de la rédaction d’ActuaBD ; Ariane Roland, libraire du réseau Canal BD ; Xavier Sené, directeur de La Contemporaine – Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains ; Lucie Servin, rédactrice en chef du Cahier des livres et critique de bande dessinée.

L'an dernier, le lauréat du Grand Prix était Un général des généraux, bande dessinée qui dépeint Alger en mai 1958, par Nicolas Juncker et François Boucq qui ont choisi de ne pas accepter la récompense. Le Prix Histoire a quant à lui été décerné à 40 hommes et 12 fusils de Marcelino Truong, une introspection sur la guerre d'Indochine.

Dans la catégorie Jeunesse, c'est Après la Rafle d'Arnaud Delalande, Laurent Bidot et Joseph Weismann qui avait remporté le prix. Ce récit poignant raconte l'histoire de survie d'un enfant lors de la rafle du Vel d'Hiv. Une mention spéciale avait également été attribuée à La disparition de Joseph Mengele.

