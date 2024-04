Lilia Hassaine a reçu le Prix A livre ou verre 2024

Le Prix A livre ou verre est organisé par les librairies Mémoire 7 (Clamart), Point de côté (Suresnes) et Nouvelle & Cie (Bois-Colombes), en partenariat avec la cave Capsule, spécialiste du vin naturel. La remise de la récompense à la lauréate Lilia Hassaine a eu lieu à Suresnes, ce mercredi 24 avril.

Dans l'ère de la Transparence où la France a plongé, criminalité et violence se sont presque évanouies. Mais, dans cette société où la sécurité est maximale et où rien n'échappe aux regards (les gens habitent même dans des bâtiments faits entièrement de verre), un couple et leur enfant disparaissent subitement. C'est le début d'une enquête...

- Résumé de l'éditeur pour Panorama