Yann Quénet, Prix Écume de Mer 2024

Sérieusement malmenés par une polémique autour de l'éviction de certains auteurs lors de la dernière édition en Chine, les Hugo Awards sont néanmoins de retour. Ces récompenses de référence pour les littératures de l'imaginaire seront décernées le 11 août prochain à Glasgow, en Écosse. Parmi les finalistes, Béa Wolf, de Zach Weinersmith et Boulet (First Second, traduction française d'Aude Pasquier chez Albin Michel).