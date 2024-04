Pauline Hillier remporte le Prix CESE pour Les Contemplées

Ce prix, inauguré en 2023, a pour objectif de récompenser un roman ou un roman graphique qui traite des thèmes de l'altérité, du vivre-ensemble et des actions positives pour notre société et notre planète.

Après avoir été arrêtée lors d'une manifestation à Tunis, une jeune française est conduite à la prison pour femmes de La Manouba. Dans cet univers carcéral, elle découvre un nouvel ordre du monde, des règles qui lui sont imposées dans une langue qu'elle ne comprend pas. Dans le Pavillon D, qu'elle partage avec vingt-huit codétenues, elle n'a pu garder avec elle qu'un seul livre : Les Contemplations de Victor Hugo. Les poèmes de ce recueil lui offrent une échappatoire, une fenêtre sur le monde extérieur. Mais bientôt, dans les marges de ce livre, elle commence à écrire une autre histoire, celle des femmes qui partagent son quotidien, des tueuses, des voleuses, des victimes d'erreurs judiciaires qui lui offrent leurs regards, leurs sourires et lui apprennent à rester digne quoi qu'il arrive. - Résumé de l'éditeur pour Les Contemplées

Pauline Hillier, née en Vendée, écrit depuis son adolescence. Après avoir étudié la gestion culturelle à Bordeaux et vécu à Barcelone, elle publie son premier roman, À vivre couché, aux éditions Onlit en 2014. Membre active du mouvement international FEMEN de 2012 à 2018, elle participe à de nombreuses actions en France et à l'étranger. En 2013, elle est arrêtée à Tunis lors d'une manifestation pour la libération d'une militante tunisienne. Son séjour en prison l'inspire pour écrire son roman Les Contemplées.

La remise du Prix littéraire du CESE a eu lieu lors d'une cérémonie organisée le mardi 23 avril au soir, dans le prestigieux bâtiment historique du CESE, situé place d'Iéna, dans le 16e arrondissement de Paris. Les invités et les membres du jury ont ainsi pu rendre hommage à la créativité et à l'engagement des auteurs qui, grâce à leurs écrits, alimentent la réflexion sur les enjeux sociétaux actuels.

Le roman lauréat était en lice avec quatre autres œuvres finalistes : Maï et Mouna de Béatrice Castaner (Éditions Serge Safran) ; Les chemins d'exil et de lumières de Céline Lapertot (Éditions Viviane Hamy) ; Vendredi, au jour le jour d'Anouch Paré (Éditions L’oeil d’or) ; et Les évaporés d'Isao Moutte (Éditions Sarbacane).

Crédits image : Conseil économique social et environnemental