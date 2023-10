Le lauréat du Prix Ivoire 2023, pour sa 15e édition, est... 

Le jury, présidé par la dramaturge et romancière Werewere Liking, a été séduit par l’art du récit de Jennifer Richard. Porté par une langue exigeante, ce récit fouillé, ample et original ajoute à la belle énergie de l’œuvre : Notre Royaume n’est pas de ce monde parle au cœur du lecteur.

Deux individus issus d'horizons distincts se croisent simultanément au même lieu, symbolisant, peut-être consciemment, l'union des combats. L'un est caucasien, l'autre africain. Cette aventure sans filtre, teintée d'une ironie sombre, à la fois engagée et controversée, est le terrain où Jennifer Richard continue de déconstruire la version conventionnelle de l'Histoire. – Notre Royaume n’est pas de ce monde

En convoquant les glorieux vaincus ainsi que les vrais et faux héros fabriqués par l’histoire du continent africain, ce roman éclaire la longue marche des Afriques et ouvre une fenêtre sur une terre qui n’a jamais été guérie de sa rencontre avec le Vieux et le Nouveau continents.

Mano, autrefois promis à un brillant destin, s'est perdu en route. Aujourd'hui, il se retrouve meurtri, de retour sur les berges du fleuve Niger, là où tout a commencé pour lui. Sa mère, Mairam, et le Piroguier, figure paternelle emblématique, sont déterminés à démêler les complexités qui perturbent l'existence de ce jeune perturbé. Ils cherchent à comprendre pour mieux l'accompagner dans sa quête de reconstruction. Entre Niamey et Bordeaux, Mano a sillonné le globe tel un astre flamboyant, risquant de s'éteindre avant de véritablement se découvrir.

– Mano de l’autre bord

Cinquante-trois ouvrages en provenance de 14 pays ont été régulièrement enregistrés pour l’édition 2023 du Prix Ivoire. Le jury comprenait, outre Werewere-Liking (Prix Noma 2005), Hélène Lobé, présidente de l’Association des Ecrivains de Côte d’Ivoire, Foua Ernest de Saint Sauveur (écrivain et critique littéraire), Auguste Gnaléhi (critique littéraire), Henri N’koumo (poète et critique littéraire).

Le 15ème Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone, doté d’un montant de trois mille euros, sera décerné le samedi 25 novembre 2023 à 19h TU à l’hôtel Les Vallons à Abidjan (Côte d’Ivoire). Conformément au règlement en vigueur, seul le lauréat sera pris en charge par le comité d’organisation pour la réception de son Prix à Abidjan.

Créé en 2008 par Akwaba Culture, association de droit ivoirien, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone récompense les auteurs d’Afrique et des diasporas africaines qui disent les Afriques avec les belles énergies de la littérature. Il est placé sous le parrainage du ministère en charge de la Culture de Côte d’Ivoire. Il bénéficie de l’appui, entre autres, de l’ambassade de France à Abidjan, de la Fondation Orange Côte d’Ivoire, de la Librairie de France Groupe de Côte d’Ivoire.

L'an passé, c'est le Togolais Sami Tchak qui avait été salué pour son livre Le continent du Tout et du presque Rien (JC Lattès, 2021).

