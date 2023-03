Roman énigmatique, écrit dans une langue puissante et poétique, Mano, de l'autre bord est à la fois un texte qui parle des identités multiples, une fable sur la difficulté d'être soi dans un monde postcolonial fait d'hybridités et de circulations multiples, où les attentes et les fantasmes de l'autre sont des ponts, des miroirs déformants, parfois des abysses. Mano de l'autre bord dessine des lignes de force de l'histoire contemporaine qui tente de tous emporter dans son courant, sans y parvenir.