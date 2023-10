Pour les 70 ans du classique de Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (trad. Jacques Chambon et Henri Robillot), Denoël propose une réédition collector de cette flamme dans la nuit : belle couverture signée Emmanuel Lantam, et une préface d’Hervé Le Tellier. Dans ce futur où lire est un crime, le maître de la SF ne se contente pas de décrire une chasse aux livres, mais peint le portrait d'une humanité ayant renoncé à sa propre profondeur.

Guy Montag, pompier pyromane, n'est pas seulement le protagoniste, mais le miroir d'une société éteinte, préférant les écrans vides. Sa rencontre avec Clarisse, lueur d'espoir, le met face à une réalité brûlante… Avec une économie de mots mais une richesse de sens, Bradbury nous rappelle que la véritable chaleur vient de l'illumination intérieure.

Ray Bradbury, architecte de l'imaginaire, trace les frontières entre réalité et fiction. Sa plume, à la fois poétique et incisive, dessine des mondes où la critique sociale se mêle à la magie. À travers ses récits, il questionne, émerveille et nous invite à entendre. Bradbury, plus qu'un écrivain, est un pont entre rêve et réflexion.

Belle édition pour sa bibliothèque.