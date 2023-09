Les grandes criminelles de l'Histoire. De l'affaire des poisons à nos jours

Plongez dans un monde sombre où la féminité rencontre le crime. Marc Lefrançois nous entraîne dans un voyage à travers l'histoire, explorant les vies de femmes qui ont laissé une trace indélébile dans les annales du crime. De la marquise de Brinvilliers, figure emblématique de l'affaire des poisons, à Simone Weber, la redoutable "diabolique de Nancy", l'auteur nous dévoile une galerie de personnages aussi fascinants que terrifiants.

Mais qui sont ces femmes et qu'est-ce qui les a poussées à commettre l'irréparable ? Était-ce la passion, la cupidité ou simplement une fascination morbide pour le mal? Lefrançois ne se contente pas de nous présenter des coupables avérées; il explore également des cas plus ambigus, où l'innocence et la culpabilité se mêlent dans un tourbillon de controverses.

Bien sûr, le phénomène n'est pas nouveau. Depuis l'Antiquité, des femmes ont tué, motivées par des raisons aussi variées que l'honneur, l'ambition ou la vengeance. Des figures mythiques comme Médée aux reines mérovingiennes, le meurtre n'a pas de sexe. Et si certains imaginent que ces femmes étaient guidées par leurs émotions, détrompez-vous.

Beaucoup étaient en réalité des stratèges implacables.

Le poison, arme discrète mais redoutable, était souvent leur choix de prédilection. À une époque où la médecine légale en était encore à ses balbutiements, cette méthode offrait l'avantage de l'anonymat et de l'efficacité. Et même si la justice était parfois clémente envers elles, certaines n'ont pas échappé à la sentence ultime.

Alors, si vous pensiez que le crime était l'apanage des hommes, ce livre vous fera changer d'avis. De la femme insatisfaite à la tueuse en série, "Les grandes criminelles de l'Histoire" vous ouvre les portes d'un univers où le genre n'est qu'un détail face à la noirceur de l'âme humaine.