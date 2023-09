Les grandes criminelles de l'Histoire. De l'affaire des poisons à nos jours

Quelle est la plus grande criminelle qui ait opéré sur le sol français ? Serait-ce la marquise de Brinvilliers, rendue célèbre par l'affaire des poisons et décapitée en place de Grève le 17 juillet 1676 ? Serait-ce Marie Jeanneret, fausse infirmière mais véritable empoisonneuse qui forçait ses victimes à ingérer de l'atropine, tuant pas moins de neuf personnes de sang froid ? Ou serait-ce encore Simone Weber, la diabolique de Nancy, accusée d'avoir découpé son ancien amant à la meuleuse ? L'auteur retrace le parcours d'une trentaine de meurtrières, reconnues coupables et condamnées pour la plupart, mais aussi quelques figures plus controversées car reconnues innocentes malgré leur évidente culpabilité. Quelles sont-elles et quelles ont été leurs motivations ? La passion, la cupidité, le seul goût du crime ? De l'intimité d'un foyer à l'intimité d'un salon politique, Marc Lefrançois fait revivre l'histoire de France qu'elles ont marqué de leur empreinte de sang.