François-Henri Désérable et Joann Sfar, lauréats des Prix Roman News 2023  

Pour cette édition, le jury des deux récompenses réunit Isabelle Giordano, Emmanuelle Loyer, Véronique Nichanian, Zoé Shepard, Sonia Sieff, Mohamed Aissaoui, Yves de Gaulle, Adrien Gombeaud, Marin Karmitz et Mathieu Palain.

Lauréat Prix Roman News 2023 :

L’Usure d’un monde, Une traversée de l’Iran, de François-Henri Désérable, Gallimard

Après avoir écrit sur Evariste Galois, Romain Gary et Paul Verlaine, François-Henri Désérable a marché sur les pas de Nicolas Bouvier fin 2022, au coeur des révoltes iraniennes en réaction à l'assassinat de Mahsa Amini. Le texte de Bouvier, L’Usage du monde (La Découverte), relate son voyage en Iran en 1953. Un écrit qui influença fortement L'Usure du monde, presque sept décennies plus tard. Dans ce nouveau texte, François-Henri Désérable dévoile l'Iran contemporain, fusionnant passé et présent.

Celui qui déclare que « l’écrivain n’a pas vocation à n’être qu’un simple greffier du réel », est également l'auteur de Tu montreras ma tête au peuple (2014) ; Evariste (2016) ; Un certain M. Piekielny et Mon maître et mon vainqueur (2021, Prix du Roman de l'Académie Française). Toutes ses œuvres sont parues chez Gallimard.

Lauréat Prix Roman graphique News 2023 :

Les enfants ne se laissaient pas faire, Joann Sfar (Gallimard BD)

Les enfants ne se laissaient pas faire offre un regard intime sur Joann Sfar et aborde des thèmes comme le judaïsme et l'antisémitisme en France. Sfar recourt à des illustrations vives pour rendre hommage à ses ancêtres et évoquer la guerre en Ukraine, ses troubles respiratoires ou les joies de la paternité. Son nouvel album esquisse des personnages tels que Tante Saby ou le grand-père de Sfar. Ces figures à la fois robustes et vulnérables évoluent aux confins d'une Europe centrale d’hier et d’aujourd’hui.

Ce dessinateur et scénariste français prolifique est connu pour ses séries de BD comme Le Chat du Rabbin ou Petit Vampire. Après des études en philosophie et aux Beaux-Arts de Paris, il a marqué la bande dessinée avec plus de 130 titres. Le scénariste de Professeur Bell (Delcourt) s'est également essayé au cinéma, notamment avec l'écriture et la réalisation de Gainsbourg (vie héroïque), ainsi qu'à la littérature.

Créé en 2011, le Prix Roman News a récompensé des plumes telles que Karine Tuil (Six mois, six jours, Grasset) ; Mathias Enard (Rue des voleurs, Actes Sud) ; Négar Djavadi (Désorientale, Liana Levi) ou Emma Becker (La Maison, Flammarion). L'an dernier, Monica Sabolo s'est distinguée avec La vie clandestine (Gallimard).

La catégorie Roman graphique News a été instaurée en 2022. Lenaïc Vilain avait ouvert le bal avec Dans la boîte (Delcourt).

