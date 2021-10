François-Henri Désérable : “Mes humanités, je les ai faites dans une patinoire

« J’ai commencé à écrire à l’âge de 18 ans après avoir découvert Belle du Seigneur d’Albert Cohen. Un roman d’amour qui a beaucoup compté pour moi, et également couronné par le prix du roman de l’Académie française. De me retrouver un siècle plus tard sous la coupole et de voir mon livre au sein du même bandeau, c’est une grande émotion. Des lecteurs vont me découvrir grâce à ce prix. C’est pourquoi je remercie l’Académie d’avoir bien voulu me le décerner », confie à ActuaLitté le lauréat du prix.

Un auteur qui a souhaité mettre l’accent sur l’ouverture de l'institution : « L’Académie n’est pas une institution qui ne compte que des Français : on trouve un Haïtien, un Italien, un Irlandais, un Libanais... qui se retrouvent tous autour de la langue française. » Demain, une Académie francophone, alors ?

“Une volonté d'en découdre, mais avec moi-même”

Pour la première fois, le lauréat est un ancien joueur de hockey professionnel. Une carrière sportive qu’il aura menée jusqu’à l’âge de 28 ans, et dont il a mis fin il y a tout juste 5 ans. « Quand j’ai découvert la littérature à 18 ans, elle s’est petit à petit substituée au hockey. Mes humanités, je les ai faites dans une patinoire : je n’ai pas étudié les Lettres. Mes premières lectures, c'était dans le bus qui m’emmenait au prochain match. »

Que lui a alors apporté le hockey vis-à-vis de la littérature ? « Une certaine exigence : la volonté d’en découdre, non pas avec d’autres écrivains, mais avec moi-même. » À ce jour, le roman Mon maître et mon vainqueur s'est vendu à 3996 exemplaires (données : Edistat) et le lauréat, beau joueur, n'a d'ailleurs pas manqué de nous dire tout le bien qu'il avait pensé de notre chronique de son ouvrage.

Il a également un mot pour Mohamed Mbougar Sarr dont il salue le « très grand roman ». Ce dernier était présent, tout juste arrivé de Beauvais : « Pour moi c’était naturel de venir, j’étais invité. Ensuite, j’estime que lorsqu’on est dans la liste d’un prix, il faut savoir qu'il peut nous échapper. Mais je me sens tellement chanceux et heureux d’avoir été jusqu’à ce stade, que je ne me voyais pas ne pas venir. Je connais également un peu François, et je suis très heureux qu’il ait reçu le prix. Ça a été une autre raison de ma venue. »

Dominique Bona, membre de l’Académie depuis avril 2013 et lauréate de l'Interallié 1992 et du Renaudot 1998, confie de son côté : « Pour moi, François-Henri Désérable est un écrivain de grand talent que j’avais déjà remarqué à travers ses précédents livres, surtout celui qui mettait en scène un personnage de Romain Gary. J’avais tout de suite perçu un esprit tout à fait original, personnel. »

