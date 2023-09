Neil Gaiman ou Colleen Hoover dans les 100 personnes les plus influentes de 2023

Une liste attendue chaque année, car elle donne un aperçu des personnalités qui façonnent le monde, tout en suscitant des débats passionnés sur les choix de l’hebdomadaire américain... Toutes ces figures contemporaines sont classées par catégorie : artistes, icônes, pionniers, leaders, titans et innovateurs.

C’est dans la première des artistes qu’est rangé le créateur de la célèbre série de romans graphiques de fantasy, Sandman, Neil Gaiman, mais aussi la reine de la Dark romance, Colleen Hoover, et l’autrice jeunesse et young adult en avance sur son temps, Judy Blume. Salman Rushdie a lui basculé dans les icônes, parcours de vie oblige, à côté de la Directrice générale de l’American Library Association, Tracie D. Hall.

Quatre écrivains qui influent le monde

Pour l’acteur James McAvoy qui présente le Britannique pour le Time, « le point d’entrée de Neil dans le domaine de la narration est obscurément fantastique et occulte. La façon dont il écrit vous donne l’impression de découvrir un énorme secret. Ses mondes sont cachés, enveloppés de mystère, mais ils ne sont jamais si éloignés du nôtre. Ils sont toujours à peine dans votre vision périphérique — sous la rue, dans un bâtiment sombre ou au bout d’une ruelle. Il donne vie aux paysages de rêve. »

Neil Gaiman est notamment célébré pour son aisance à passer du roman à la bande dessinée, en passant par la littérature pour enfants, ou encore le scénario. Outre sa série Sandman, qui pour beaucoup a redéfini le genre du roman graphique de fantasy, on peut citer ces ouvrages, American Gods (trad. Michel Pagel), Neverwhere (trad. Patrick Marcel), ou Coraline (trad. Hélène Collon), prix Locus du meilleur roman jeunes adultes.



Colleen Hoover, c’est plus de 20 millions d’exemplaires écoulés dans le monde de ses 24 oeuvres : « En 2022, elle a vendu plus que la Bible. À un moment de l’année dernière, six de ses titres occupaient simultanément le top 10 de la liste des best-sellers de fiction de poche du New York Times », décrit le magazine Time.

Depuis la publication de son premier roman, Slammed, en 2012, elle est rapidement devenue l’une des voix les plus reconnues du genre Young Adult et New Adult. Son dernier ouvrage paru en France, À tout jamais (trad. Pauline Vidal), a été édité chez Hugo & Cie en 2023, et a été écoulé à 195.366 exemplaires selon Edistat, en attendant la version poche.

Une pionnière et un survivant

Judy Blume est de son côté reconnue pour avoir été une pionnière dans la littérature pour enfants et adolescents, abordant dès les années 70 les thèmes délicats de la puberté, de l’amour ou des conflits familiaux. Des livres comme Dieu, tu es là ? C’est moi, Margaret ou Un exposé fatal, ont marqué une génération, et suscité des débats en raison de leur traitement franc des sujets.

L’actrice et écrivaine Molly Ringwald témoigne à l’occasion de ce cette édition des 100 personnalités les plus influentes de 2023 : « À une époque où personne ne faisait la chronique des détails monumentaux qui occupent le cerveau d’un jeune — la honte corporelle, l’intimidation, le chagrin — il n’y avait aucun sujet que Judy n’était pas prête à explorer dans ses oeuvres. Même les plus tabous de l’époque — la menstruation et la masturbation — ont été examinés, aidant ainsi des millions de jeunes femmes à entrer dans l’âge adulte beaucoup plus informées et un peu moins effrayées. »

Et d’ajouter : « Ses livres ont été interdits à plusieurs reprises au fil des ans, car il y a toujours des gens pour qui l’idée d’une jeune femme autonome sur son esprit et son corps est répréhensible. Mais les bons ouvrages trouveront leur place entre les mains des enfants, et je suis très reconnaissante qu’ils aient trouvé le mien. » Judy Blume est par ailleurs une défenseure passionnée de la liberté d’expression et des droits des auteurs.

Enfin, côté écrivain, Salman Rushdie qu’on ne présente plus : ce 24 août Gallimard rééditait le premier roman de l’auteur des Versets sataniques (trad. A. Nasier, Gallimard), Grimus (trad. Maud Perrin), quand Actes Sud a publié le 6 septembre son dernier livre, La Cité de la victoire (trad. Gérard Meudal), 15e ouvrage du romancier.

Proposé en précommandes près de huit mois avant sa sortie, le texte n’aura pas bénéficié des habituelles tournées promotionnelles, Rushdie se consacrant à sa rééducation et aux soins, après le terrible attentat dont il a été victime. Il a récemment offert un entretien à La Grande Librairie.

Un combat contre la censure

Enfin, Tracie D. Hall, première femme afro-américaine à diriger l’American Library Association depuis sa création en 1876. « En tant que bibliothécaire, elle a cherché à disposer de la plus importante diversité de livres possibles pour le plus grand public possible » décrit le Time. Celle qui écrit par ailleurs, et siège aux conseils d’administration de PEN America et de la Authors Guild, « a servi et s’est battue pour les bibliothèques publiques — ce qu’Andrew Carnegie appelait les “palais du peuple” », peut-on encore lire.

Face à une recrudescence de la censure, et à l’essor d’une réécriture, des faits historiques et programmes scolaires teintés de politique, Hall, avec le soutien de bibliothécaires à travers le pays, se sont mobilisés avec ses équipes pour défendre la liberté de la lecture pour tous.

Le Time est formel : « L’engagement de Hall enseigne à chacun d’entre nous que l’amour des bibliothèques et des livres peut nous libérer de la haine et des mensonges, non seulement pour la génération actuelle mais aussi pour la libération de tous à venir. »

Ces acteurs du monde du livre anglo-saxon succèdent à l’écrivaine irlandaise, Sally Rooney, dans les 100 personnalités les plus influentes de 2022.

À noter la présence de Kylian MBappé dans la sélection 2023, catégorie Innovateurs... Mais également Elon Musk pour la cinquième fois, le président du Brésil Lula pour la troisième, ou encore, record de participation dans les choisis de 2023, Joe Biden, qui revient pour la sixième fois.

Crédits photo : nrkbeta (CC BY 2.0) / Christoph Kockelmann (CC BY-SA 4.0) / Colleen Hoover