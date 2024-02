Le roi est mort, vive l'IA, ou les faux livres de Charles sur Amazon

Le roi Charles III, victime de l'intelligence artificielle : plusieurs livres mis en vente sur Amazon, via sa plateforme d'autoédition, Kindle Direct Publishing, ont été retirés par la multinationale. Le Palais de Buckingham a diffusé un message pour intimer les vendeurs de ces ouvrages à « les retirer de la vente immédiatement ».

Infox à la pelle

Selon The Mail on Sunday, qui a repéré les ouvrages en premier, ces titres consacrés à Charles III ont fait leur apparition quelques heures après la diffusion du message de Buckingham sur son état de santé. Le 5 février dernier, l'institution annonçait que le souverain était atteint d'une « forme de cancer », en tenant à rassurer : il « reste totalement positif quant à son traitement et espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible ».

Cette ouverture du Palais sur l'état de santé du monarque s'avérait plutôt inédite, et s'expliquait notamment par une volonté d'« éviter les spéculations ». Impossible, toutefois, d'éviter une autre forme de parasitisme, facilité par les outils d'intelligence artificielle.

King Charles III & his fears (Le roi Charles III et ses craintes), Behind Palace Walls : The Untold Secrets And Truths Of The Cancer Diagnoses Of Kings Charles & George (Derrière les murs du Palais : les secrets inavoués des diagnostics sur le cancer des rois Charles et George), ou même Charles III Biography Book: How A Frog Was Named After The King Of United Kingdom (Le biographie de Charles III ou comment une grenouille a été nommée d'après le roi du Royaume-Uni) ont fait leur apparition, et abordent tous l'état de santé du souverain.

Avec un souci de l'exactitude très peu prononcé : l'un d'entre eux indique que Charles a ressenti « peur, colère et désespoir » en apprenant le diagnostic, en n'avançant aucune source, tandis qu'un autre évoque un cancer de la prostate et son « risque modéré de propagation », alors que le Palais a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un tel cancer.

Amazon « doit faire mieux que ça »

Les différents livres ont été vertement critiqués par le Palais, qui les considère « intrusifs », « irrespectueux » et « truffés d'erreurs ». « Notre équipe juridique se penche sur le sujet avec attention », a d'ores et déjà prévenu l'institution.

Peu après la diffusion de ces réactions, Amazon a retiré de sa boutique les titres incriminés, en commentant : « Bien que nous autorisions les contenus générés par l'intelligence artificielle, nous n'acceptons pas les contenus générés par l'IA qui vont à l'encontre de nos conditions d'utilisation, dont les contenus qui perturbent une bonne expérience utilisateur. »

Victimes collatérales de ces apparitions de livres de piètre qualité, les auteurs de véritables biographies du roi Charles III. « Le fait que ces livres soient vendus par Amazon est d'un mauvais goût exécrable », s'emporte le biographe Hugo Vickers, « d'autant plus qu'ils participent à la diffusion de fausses informations ».

Lord Michael Dobbs, écrivain et homme politique, pointe pour sa part la responsabilité d'Amazon : « Pourquoi ces bêtises sont-elles encore en vente ? Amazon est une grande enseigne, elle peut et doit faire mieux que ça. »

En septembre 2023, Amazon avait modifié les règles relatives au contenu publié sur Kindle Direct Publishing, en demandant aux utilisateurs « de nous informer de la présence de contenus générés par l'IA (textes, images ou traductions) lorsque vous publiez un nouveau livre ou que vous modifiez et republiez un livre existant ».

Quelques jours plus tard, la firme ajoutait une limitation au nombre de livres pouvant être mis en vente par le même utilisateur, quotidiennement : trois « seulement », ce qui reste une aubaine pour les petits malins qui maitrisent les outils d'intelligence artificielle...

Photographie : Charles III en novembre 2022 (Catholic Church England and Wales, CC BY-NC-ND 2.0)