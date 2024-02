Dans sa ville natale, Guillaume Musso a une école à son nom

Le maire de la ville, Jean Leonetti, souligne auprès de Nice Matin l'importance de « pérenniser un nom dont on a tous besoin d’être fiers ».

Cette initiative va par ailleurs au-delà d'un simple hommage, selon ceux qui ont voté pour : elle vise à encourager chez les jeunes élèves la passion pour l'écriture. Chaque année, les enfants seront à présent invités à créer une histoire qui pourrait se transformer en roman, avec la collaboration de Guillaume Musso lui-même.

Né en 1974 à Antibes, ce fils d'une mère à la tête de la bibliothèque municipale et d'un père secrétaire général de la mairie a poursuivi ses études au lycée Audiberti de la ville.

La poule aux oeufs d'or

L'auteur, dont les œuvres se sont vendues à plus de 1,3 million d'exemplaires à travers le monde, détient le titre de l'écrivain le plus lu en France depuis 2011. Il a connu un premier succès majeur avec la publication de Et après... en 2004 par XO éditions.

D'autres œuvres, telles que La Fille de papier, Central Park, ou Un appartement à Paris, sont appréciées pour leur combinaison de réalisme et de fantastique, leur facilité de lecture ou encore l'approche émotionnelle des personnages. Son roman le plus récent, Angélique, sorti en 2022 chez Calmann-Lévy, a trouvé 435.047 lecteurs selon Edistat, en grand format, et 30.016 en poche. L’Inconnue de la Seine, paru en 2021, a quant à lui frôlé le million de ventes, en comptabilisant tous les formats.

La contribution significative du romancier aux revenus de Lagardère est telle que l'absence de nouvelle publication en 2022 a été pointée du doigt comme une des raisons d'une baisse de 5 % du chiffre d'affaires du groupe.

Son prochain roman, qui sortira le 5 mars prochain, Quelqu'un d'autre, est très attendu, et promet d'avoir un impact positif sur les finances du groupe Bolloré.

En 2022, La Jeune Fille et la Nuit, un autre de ses best-sellers, a été adapté en mini-série de six épisodes par France 2, avec des acteurs de renom tels que Ioan Gruffudd, Grégory Fitoussi et Vahina Giocante.

