Université : Taylor Swift à la place "d’autres hommes blancs morts"

La professeure « Swiftie », Elly McCausland est formelle : l’œuvre de la chanteuse s’inspire souvent de classiques de la littérature anglaise et aborde des sujets qui apparaissent dans certains de ses plus importants textes : Roméo et Juliette, Jane Eyre, Alice au pays des merveilles...

« Je veux montrer à mes élèves à quel point la littérature anglaise historique peut être amusante », décrit-elle auprès de Het Laatste Nieuws, et d’ajouter : « Suffisamment de livres ont déjà été écrits sur Shakespeare et d’autres hommes blancs morts. »

La pop culture comme porte d'entrée

La professeure de l’Université de Gand conclut : « Après tout, les étudiants perdent parfois le sens d’étudier quelque chose d’utile et de reconnaissable parce que c’est si vieux. Vous devez apprendre comment notre histoire influence notre littérature moderne. »

La Britannique espère, par l'entremise de l'autrice-compositrice-interprète américaine, inciter les étudiants à s’intéresser aux grands auteurs de la langue de Katy Perry

Si le concept est nouveau en Europe, l’année dernière, le Clive Davis Institute de l’Université de New York a lancé le tout premier cours Taylor Swift. Dans ce module sont étudiées « la culture et la politique de l’adolescence dans la musique pop, le fandom, la blancheur et le pouvoir à partir de l’image de Taylor Swift ». Alors, Taylor Swift à l’égal de Jonathan ?

En août 2022, la chanteuse a par ailleurs été poursuivie par la poétesse américaine du Mississippi, Teresa La Dart. Cette dernière accusait la pop star d’avoir plagié ses textes pour le livret de son album Lover, sorti en 2019. La plaignante s’est finalement rétractée, et retire de manière définitive des allégations qui se distinguaient par leur caractère farfelu...

