Se faire livrer des livres : plusieurs options s’offrent à vous

Si la livraison de produits les plus divers ne cesse d’augmenter avec la montée en puissance du commerce en ligne durant les vingt dernières années, les possibilités qui sont offertes aux clients sont aussi des plus diverses. Si la livraison de repas se limitait il y a encore quelques années à la traditionnelle pizza ou aux sushis, désormais, grâce aux multiples sociétés qui quadrillent les rues des grandes villes avec leurs coursiers à vélo, tout en se livrant à une concurrence féroce, il est possible de se faire livrer à peu près tout ce que l’on désire.

Le marché du livre n’a pas échappé à ce phénomène. Avec une croissance du nombre de colis distribués en France qui ne cesse de battre des records, les chiffres ont de quoi donner le tourni. On comptait ainsi pas moins de 1,7 milliard de colis distribués sur l’année 2021, avec une croissance de 14,9 % par rapport à 2020 qui était déjà une belle année (avec une croissance de 12,4 %), selon les chiffres de l’Arcep. Dans une telle masse, il est nécessaire d’utiliser le numéro de suivi colissimo afin de pouvoir visualiser presque en temps réel le trajet de ce que l’on a commandé ou de ce qu’on a envoyé. L’informatisation, à l’appui de codes-barres qui sont régulièrement lus de façon automatisée a révolutionné la sécurisation des envois.

Pour ce qui est des livres, on peut, bien sûr, choisir de se faire envoyer l’ouvrage désiré directement à son domicile. Celles et ceux qui sont rarement chez eux peuvent préférer avoir recours aux magasins relais, souvent situés à quelques centaines de mètres de son domicile. C’est pratique quand on est absent, car ces établissements ont en plus de larges plages d’ouverture. On peut aussi faire le choix d’une livraison sur son lieu de travail, mais c’est un peu moins discret, et cela peut être parfois mal vu par la direction, ou par son supérieur hiérarchique direct. Tout dépend des habitudes de l’entreprise dans laquelle vous travaillez.

Mais ce qui est plébiscité par de nombreux grands lecteurs, c’est de se faire livrer directement dans la librairie où l’on a ses habitudes. Cela permet de ne pas laisser de côté les petits commerces locaux. De plus en plus de librairies sont équipées d’un site Internet qui permet la prise de commande. Pour les tout petits établissements, qui n’ont pas les moyens d’investir dans un site qui leur est propre, on peut tout simplement appeler pour commander l’ouvrage désiré.

Différentes plateformes ont aussi vu le jour pour se faire livrer directement chez son libraire. Il y a celle qui s’appelle tout simplement Chez mon libraire, mais on peut noter aussi l’existence du réseau Canal BD pour les amoureux de la bande dessinée. On ne trouve pas moins de 142 librairies indépendantes qui participent de ce réseau, unissant ainsi leurs forces pour proposer aux lecteurs un catalogue des plus riches. Il existe également, d’un point de vue plus généraliste, Place des libraires qui répertorie trois millions de livres chez 1056 librairies adhérentes.

Si la solution de commander le livre souhaité pour le faire livrer en librairie correspond sans doute aujourd’hui à près de 10 % du chiffre d’affaires du secteur, certains critiquent encore cette solution, en ne la trouvant pas forcément très écologique, puisqu’il faut se rendre dans sa librairie pour ensuite retourner chez soi. On répondra que c’est un cas de figure à privilégier quand on habite à proximité d’une librairie. Dans le cas contraire, c’est une possibilité qui n’est pas forcément opportune.

Cependant, ce passage en librairie a de nombreux avantages : il permet notamment de jeter un œil sur les étals, et parfois, on se laisse tenter par un titre que l’on ne connaissait pas. C’est aussi l’occasion d’échanger avec son libraire, qui peut vous faire également des propositions si vous avez tissé une relation de confiance. Son expertise pourra vous ouvrir de nouveaux horizons. C’est une stratégie à adopter si l’on souhaite sortir un peu de sa zone de confort, et ne pas toujours s’enfermer dans ce que l’on aime déjà. Il faut peut-être plutôt aussi aller découvrir ce que l’on ne connaît pas, cequi pourra éveiller éventuellement une nouvelle passion, sait-on jamais !

Malgré la concurrence des grandes enseignes, et des géants du commerce en ligne, les librairies indépendantes arrivent à résister en France, avec un réseau très dense, de pas moins de 3500 librairies indépendantes, sur un total de 20 à 25000 points de vente. Le prix unique du livre fait son effet pour préserver une diversité culturelle. Le Syndicat de la librairie français note même que près d’un livre sur deux est acheté en France dans une librairie indépendante.

Il faut donc chercher à soutenir par tous les moyens cette richesse de regards portés sur les livres, sans quoi on pourrait connaître le sort d’autres pays où les librairies indépendantes ont disparu massivement face à l’arrivée du commerce en ligne. C’est un combat quotidien qu’il ne faut pas perdre de vue, car chaque victoire reste fragile. En effet, de plus en plus, de grands groupes sont tentés d'investir directement dans des établissements qui jusque-là étaient indépendants. Les librairies doivent souvent faire face à des marges plus faibles que pour d’autres types de commerces, ce qui les fragilise face à la hausse récurrente des loyers en centre-ville.

Crédits illustration Pexels CC 0