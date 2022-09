Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018 : Magistral sur Canal +

Cinéaste, écrivain·e, musicien·ne, designer, chef·fe, danseur·se, dessinateur·rice, couturier·ère… chaque numéro de Magistral·e est un document unique, développé en collaboration avec son invité·e.

Parmi les anciennes masterclasses, on peut cite celles de Michel Hazanavicius (César et Oscar du meilleur film pour The Artist en 2012), Leïla Slimani (Prix Goncourt 2016 pour Chanson Douce publié chez Gallimard), Riad Sattouf (auteur de bande dessinée et réalisateur), Laurent Lafitte de la Comédie-Française, Anne-Sophie Pic (cheffe cuisinière, femme cheffe la plus étoilée au monde), Jean-Paul Goude (dessinateur, photographe, metteur en scène, cinéaste, chorégraphe), Agnès B. (créatrice de mode), Philippe Starck (designer) et enfin Fianso (rapeur et acteur).

C’est au tour de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux (Actes Sud), de se prêter à l’exercice. Dans sa masterclasse, il dévoile ses clés pour écrire un roman. L’écriture est pour lui un processus complexe qui se travaille et s’apprend.

Quelle méthode utilise-t-il ? Comment construire ses histoires et ses personnages ? Comment captiver le lecteur ? Selon Nicolas Mathieu, il faut « s’intéresser au monde » et « vivre beaucoup » pour répondre à ces questions. Une pensée résumée en une formule : « Les grands romans n’ont rien à envier aux grandes expériences de notre existence. »

Rendez-vous lundi 19 septembre à 22h45 sur CANAL+ et myCanal, pour retrouver l’émission.