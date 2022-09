Michel Pinçon, sociologue et critique de la grande bourgeoisie

À demain mon amour. En plus d’être le titre du long-métrage intimiste de 2022 dans lequel Basile Carré-Agostini suit le quotidien du couple de sociologues retraités, c’est aussi la phrase que lançait Monique Pinçon-Charlot à son mari avant de se coucher.

Voyage en grande bourgeoisie

Né en mai 1942 à Lonny dans les Ardennes, Michel grandit dans une famille ouvrière. Il en fait, lui aussi, son métier lors qu’il se spécialise dans la sociologie des ouvriers. Lors de son entrée au CNRS à la fin des années 1970, il n’y rentre pas seul. Il est accompagné par sa femme avec qui il est marié depuis 1967. Cette dernière, issue de la bourgeoisie de province, étudie d’abord la ségrégation urbaine.

Le couple commence à explorer ce qui deviendra le travail de leur vie : la haute bourgeoisie et les catégories les plus riches de la population. Il en découle une série d’études dont les ouvrages de référence sont Dans les beaux quartiers (PUF, 1989) et Les Ghettos du gotha (Seuil, 2007).

Un tandem plus populaire que jamais

Depuis la retraite du couple en 2007, ils signent des textes plus libres et plus vindicatifs contre la bourgeoise comme Le Président des riches : enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy (La Découverte, 2010) et Le président des ultra-riches. Chronique du mépris de classe dans la politique d’Emmanuel Macron (La Découverte, 2019).

Si les « Pinçon-Charlot » sont plus populaires que jamais, ils doivent aussi faire face à des critiques qui remettent en cause leur rigueur sociologique et leur neutralité scientifique. Monique Pinçon-Charlot avait également pris la parole dans le documentaire complotiste Hold-up, même si cette dernière a présenté « ses plus sincères excuses ».

Pour autant, la disparition de Michel Pinçon a suscité sur Twitter plusieurs réactions de responsables politiques de gauche. Dans À demain mon amour, on pouvait voir le couple en relation avec certains d’entre eux comme Philippe Poutou ou François Ruffin.

