2022, l'année de la romance en Italie

En Italie on lit de plus en plus de romans d’amour, que ce soit ou pas la Saint-Valentin. En effet, selon les chiffres de l'AIE, les romans d’amour représentent 9 % de la fiction vendue en Italie, et ont augmenté leurs ventes de 84 % en 2022.

Plus en détail, les romans d’amour étrangers ont enregistré +47 %, tandis que les romans d’amour italiens ont triplé leurs ventes (+196 %). Mais il n'est pas le genre le plus lu : le primat est au roman policier (appelé en Italie « giallo »).

Au commencement était la pandémie…

L’explosion des romans d’amour n’est pas seulement un phénomène italien. Au Royaume-Uni, par exemple, les ventes de romans d'amour sont à leur plus haut niveau depuis 2012, année du succès Fifty Shades of Grey (Cinquante Nuances de Grey). On estime que 14,3 millions d'exemplaires ont été vendus entre janvier et août 2022, selon les statistiques de Nielsen.

Les ventes de ce genre de romans sont en hausse depuis l'année de la pandémie (2020), notamment au format numérique.

…puis vint #BookTok

Si on regarde le classement de dix livres les plus vendus en Italie en 2022, on retrouve respectivement à la première et à la troisième place Erin Doom (Il fabbricante di lacrime), autrice italienne au pseudonyme anglais, et Colleen Hoover, dont le roman It Ends with Us, paru en 2016, a atteint le sommet de la liste des best-sellers du New York Times en 2022. Ce sont des noms importants d'un genre particulier du roman d'amour, la romance.

Cette explosion est en grande partie due au phénomène #BookTok comme nouveau moyen d'expression et de partage. À l'exception de Sveva Casati Modignani et Nicholas Sparks, les auteurs les plus représentés dans le classement italien des meilleures ventes 2022 sont des primo romanciers et particulièrement des jeunes femmes. Elles ont souvent été contactées par des éditeurs après un repérage sur des plateformes comme Wattpad où elles ont connu le succès grâce à leur popularité sur TikTok.

Ce réseau social peut en effet amener à redécouvrir des livres parus il y a quelques années qui étaient auparavant passés sous les radars : un livre sorti en 2018, comme Dammi mille baci de Tillie Cole (Always Publishing) a connu cette année un boom des ventes.

Crédit photo : Ufficio studi AIE su dati Nielsen BookScan