HUGO, un nouveau service de dépôt d'oeuvres pour les auteurs

Après avoir mené une campagne sur le sujet aux côtés de l'agence ALCA et du Syndicat de la librairie française (SLF), les structures régionales pour le livre et la Fédération international du livre et de la lecture (FILL) poursuivent leur engagement pour la promotion du prix unique du livre. Cela s'incarnera en une journée d’éclairages et d’échanges. Un rendez-vous national et interprofessionnel qui se fera le 8 novembre à Rennes, et en simultané à Poitiers, Aix-en-Provence, Dijon et en ligne.