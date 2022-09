Chez Lire et Faire Lire, les bénévoles transmettent le goût de la lecture

#BenevolesLEFL - Accompagnée par la Ligue de l’Enseignement et l’Union nationale des associations familiales, l’association Lire et Faire Lire propose partager le plaisir de la lecture à un âge où les imaginaires se forment.

Mais il n’est pas que question de lecture, même si l’entreprise est déjà énorme, il est aussi question de partage. Lire et Faire Lire propose de transformer cette activité solitaire en un moment d’échange, de lien entre les plus jeunes et les volontaires.

Dans une école primaire, un centre de loisirs, une crèche ou une bibliothèque, le travail est le même. Lire des histoires avec et pour des enfants. Goût pour la lecture, passion pour la littérature, conviction des bienfaits de la lecture dans la réalisation scolaire et personnelle de l’enfant ou plaisir d’être et d’aider des enfants... toutes les raisons sont bonnes pour se lancer.

Toute personne de 50 ans et plus peut ainsi prendre part à cette vaste entreprise. Le lecteur est accueilli par la branche départementale de l’association qui se charge de faire le lien avec la structure dans laquelle il souhaite intervenir, au plus proche de son domicile. Les enfants bénéficient généralement d’une séance hebdomadaire, assurée par un ou plusieurs lecteurs.

Si vous êtes intéressés, mais que vous doutez de vos talents de lecteurs, pas d’inquiétude. Depuis 2006, l’association a d’ailleurs intégré des modules de formations, que les coordinateurs départementaux proposent à celles et ceux qui s’engagent dans ce projet.

Comme chaque année, l’association lance une grande campagne de recrutement, pour trouver — littéralement — de nouvelles voix portant les œuvres jusqu’aux enfants. Pour postuler et rejoindre les milliers de bénévoles, il faut remplir le document en ligne à cette adresse.

Un coordinateur prendra par la suite contact dans un délai d'environ trois semaines.

Et pour 2022, ActuaLitté est fier de prendre part à cette mobilisation nationale.

Crédits photo : Lire et Faire Lire