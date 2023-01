Comment faire la rédaction d'un rapport de stage ?

Vous venez de terminer un stage en entreprise et vous êtes bloqué au niveau de la rédaction du rapport ? Cet exercice qui semble fastidieux ne l’est pas en réalité comme vous le pensez. Il vous suffit de suivre des règles bien précises pour rédiger un rapport de stage de qualité. Dans cet article, nous partagerons avec vous, nos conseils, astuces et recommandations pour vous permettre de réussir la rédaction de votre rapport de stage.

Qu’est-ce qu’un rapport de stage ?

Le rapport de stage est un document produit par un apprenant ou étudiant à la suite d’un stage effectué en entreprise. Il est rédigé afin de rendre compte du déroulement du stage. Ce type de rapport est généralement rédigé par les étudiants d’une formation professionnelle.

Le rapport de stage est un moyen par lequel l’établissement analysera la capacité de l’étudiant à comprendre les notions théoriques apprises à l’école. Le but étant de voir si l’étudiant est capable de mettre à profit ses notions théoriques sur le plan pratique.

Dans un rapport de stage, l’étudiant présente l’entreprise dans laquelle il effectue son stage, il présente les activités qu’il a menées pendant la durée de son stage. Il doit également donner un aperçu des problèmes structurels ou fonctionnels qu’il aura rencontré dans ladite entreprise. Idéalement, il doit pouvoir présenter des solutions pour la résolution de ces problèmes.

Sujet et problématique d’un rapport de stage

Lorsque vous commencez votre stage en entreprise, on vous amène généralement à travailler ou du moins à prendre connaissance de ce qui se passe dans tous les services. Le choix de votre sujet de rapport de stage doit être lié aux activités de l’entreprise qui vous passionnent plus que les autres.

Choisissez le sujet dans lequel vous vous sentirez le plus à l’aise. C’est important parce que cela vous galvanisera dans votre travail et dans votre quête des informations. Ne perdez surtout pas de vue qu’un stage en entreprise est une opportunité de démontrer votre savoir-faire. Autant mieux le faire dans le domaine qui vous sied le mieux.

Lorsque vous aurez fait le choix du sujet sur lequel vous voulez travailler, vous devrez également choisir un angle par lequel aborder la thématique. Il ne s’agit pas de tout embrasser, mais de vous focaliser sur un plan qui vous paraît intéressant.

Méthodologie et plan de rédaction de rapport de stage

Méthodologie

La rédaction d’un rapport de stage obéit à un canevas bien précis qu’il est important de respecter. La méthodologie ici va désigner l’ensemble des méthodes que vous utiliserez pour la rédaction de mémoire.

Vous devez être à mesure de montrer comment votre rapport a été rédigé, depuis le choix du sujet jusqu’à sa rédaction effective. On devra percevoir de manière claire dans votre document, les méthodes que vous avez utilisées pour avoir vos différents résultats : enquêtes, analyses, etc. La méthodologie englobe également les techniques et le style utilisés dans votre rédaction.

Toutefois, un rapport de stage réussi nécessite une bonne élaboration de plan.



Plan du rapport de stage

De manière globale, un rapport de stage est structuré en 5 parties : le sommaire, les remerciements, l’introduction, le développement et la conclusion.

Le sommaire

Le sommaire est la partie de votre rapport qui présente l’ensemble des titres de votre travail et leurs pages respectives. Grâce à Microsoft Word, vous avez la possibilité de faire le sommaire de votre rapport de manière automatique et professionnelle. Faire un sommaire est important car cela permettra à vos lecteurs de détecter facilement les parties qui les intéressent le plus.

Les remerciements

Cette partie est dédiée au remerciement des personnes que vous estimez avoir été importantes pour vous dans votre vie et dans la rédaction de votre rapport de stage. Il ne s’agit pas de dresser une liste interminable de noms. Ne vous focalisez pas uniquement sur les membres de votre famille, pensez également à vos encadreurs académiques et professionnels.

L’introduction

Comme son nom l’indique, l’introduction a pour but d’introduire ou encore de planter le décor du rapport que vous présentez. Dans votre introduction, vous devez parler du contexte de rédaction de votre rapport. Il s’agit de manière plus simple, de dire ce qui vous a amené à faire un stage en entreprise. Par la suite vous devez donner les raisons pour lesquelles ce stage en entreprise est important.

Dans votre introduction, vous devez également faire une brève présentation de l’entreprise dans laquelle vous avez effectué votre stage. Vous devez parler du secteur d’activité de l’entreprise et des différents services qu’on y retrouve. Parlez également de manière brève des missions et objectifs qui vous ont été assignés.

Enfin vous devez présenter votre problématique et terminer par l’annonce de votre plan en vous limitant seulement aux grandes lignes.

Le développement

Dans cette partie, vous devez décrire toutes les tâches que vous avez effectuées pendant votre stage. Vous devez également parler de votre position dans l’organigramme de l’entreprise et les missions qui vous ont été confiées.

C’est dans cette partie que vous détaillerez la thématique que vous avez choisi. Vous expliquerez les raisons qui vous ont amené au choix de ce sujet. Le choix d’un sujet doit venir d’un constat. Présentez donc le constat que vous avez fait dans l’entreprise. Par la suite, vous devrez développer les méthodes que vous avez utilisées pour étudier le problème.

Vous avez peut-être lu des archives de l’entreprise, interrogé les responsables. Vous avez peut-être eu des expériences ou autre chose qui vous ont aidé dans la compréhension du problème et des résultats obtenus.

Dans le développement, il est important que vos analyses soient illustrées par des photos, des diagrammes, des tableaux, etc. Ne faites surtout pas de gros blocs de texte, cela rend le document moins attrayant et plus difficile à lire.

Aérez vos textes en faisant des sous-titres et des paragraphes. Utilisez des phrases de transitions cohérentes chaque fois que vous changez d’idées.

La conclusion

C’est une partie très importante, ici vous allez rappeler le contexte de votre travail. Rappelez la problématique de départ et les résultats obtenus. Vous direz également ce que le stage vous a apporté d’un point de vue personnel et professionnel.

Réussir son rapport de stage : nos conseils

Pour terminer, nous allons vous donner quelques conseils pour réussir votre rapport de stage.

Comment rédiger un rapport de stage vite et bien ?

Vous devez d’abord regrouper et organiser l’ensemble de vos recherches. Elaborez ensuite un plan de travail cohérent. Chaque fois qu’il vous vient une idée à l’esprit, notez-la quelque part afin de vous en rappeler au moment de la rédaction.

Comment réussir sa soutenance ?

Vous devez faire un Power Point bref. Vous devez le faire quelques jours avant la soutenance afin de le maîtriser. Il doit présenter les éléments essentiels de votre travail. Il doit être très illustratif et contenir peu de texte.

Voilà, vous avez désormais tout ce qu’il vous faut pour rédiger votre rapport de stage en toute sérénité. Respectez la structure de chaque partie. Dès aujourd’hui, sachez que vous pouvez faire un très bon stage, traiter un bon thème mais si vous vous loupez dans votre rapport, vous aurez du mal à convaincre vos examinateurs. Il est donc important de rédiger un rapport de stage avec tout le sérieux possible. Une dernière chose à faire est d’éviter les fautes dans votre rapport de stage. N’hésitez donc pas à vous relire et à faire relire vos documents.

