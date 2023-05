Virgil Gheorghiu, le grand public a pu en connaître le travail par l’entremise de l’adaptation au cinéma de son œuvre la plus célèbre, La 25e Heure, porté par la grande figure du cinéma à la papa, Henri Verneuil.

Les éditions du Canopé publient le 23e et dernier roman de l'auteur roumain, jusqu’alors inédit en France, Dracula dans les Carpates, écrit en français et achevé en 1982.

Dans ce texte qui frôle le fantastique, se raconte cette Roumanie paysanne avec ses rites et des mystères, face à un irlandais diplômé de vampirologie… Et en creux, il démonte les mécanismes du totalitarisme dans lequel la Roumanie a été empêtrée jusqu’à la chute du couple Ceausescu.

Face au pouvoir arbitraire, les haïdouc, des bandits protecteurs des pauvres et ne supportant “ni l’oppression ni les domestiques”, et symbole d’un nostalgie de Gheorghiu pour un pays qu’il ne reverra plus.

Le roman des Carpates rêvées, d’une grande rigueur.