Sibylle Grimbert remporte le Prix Joseph Kessel 2023

Présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Catherine Clément, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Guy Seligmann et Patrick Deville (lauréat 2022), le jury a choisi de récompenser cette année Sibylle Grimbert et son roman Le Dernier des siens.

Sibylle Grimbert, romancière et éditrice, y explore la relation entre l'humain et le monde sauvage. L'histoire se déroule en 1835, à une époque où l'homme exploite la faune sans aucun scrupule. Gus, un jeune zoologiste envoyé par le musée d'histoire naturelle de Lille dans le nord de l'Europe, assiste impuissant au massacre d'une colonie de grands pingouins.

Il parvient à sauver le dernier spécimen vivant de l'espèce sans se douter de l'importance de sa découverte. Malgré son apparence peu amicale, une relation étonnante se développe entre Gus et l'oiseau. Cependant, Gus se confronte à la triste réalité de la disparition imminente de cette espèce. Le roman explore également la question fondamentale de savoir si l'homme sera capable de changer son comportement prédateur et de sauvegarder la planète.

Le Dernier des siens donne à voir, sentir et imaginer une folle aventure rappelant le regard empathique de Joseph Kessel sur les êtres humains ou les créatures animales, à l’instar de son célèbre Lion. Le jury a salué l'originalité de ce douzième roman de Sibylle Grimbert, soulignant la précision et la densité de son écriture, ainsi que son style à la fois simple et élaboré.

Sibylle Grimbert : “Face au vivant, impossible de ne pas être dans l'égalité”

Le Prix Joseph Kessel, d'une valeur de 5000 € offerts par la Scam, sera remis à l'autrice lors du festival Étonnants Voyageurs qui se tiendra le dimanche 28 mai 2023 à Saint-Malo, en présence des membres du jury, dont Michèle Kahn.

L'an dernier, la récompense saluait le travail de Patrick Deville pour son ouvrage Fenua paru aux éditions du Seuil.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Sibylle Grimbert en 2023 par DeuxPlusQuatre (CC BY-SA 4.0)