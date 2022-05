Patrick Deville remporte le Prix Joseph Kessel 2022

Présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Catherine Clément, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Guy Seligmann et Jean Rolin (lauréat 2021), le jury a attribué le Prix Joseph Kessel 2022 à Patrick Deville.

« Patrick Deville est un écrivain voyageur qui se promène sur les mers avec une ancre flottante dans une main et sa plume dans l’autre. L’âme vagabonde, il a cinglé vers le Mexique, caboté sur l’Amazone, abordé les côtes indochinoises. Huitième ouvrage de son cycle Abracadabra qui en comprendra douze, il nous livre cette fois-ci une aventure en Polynésie, à la fois récit de voyage très personnel et roman vrai.

Avec son regard incisif et une érudition débordante, au terme d’un séjour de trois mois à Fenua — le nom polynésien de Tahiti — et sur ses atolls, l’auteur remonte le temps, rêve de la flibuste, évoque ses illustres prédécesseurs, Bougainville, Stevenson, Melville, Gauguin, Segalen, et nous fait part de ses émotions à parcourir ces mers chaudes et éminemment littéraires, où se mêlent pour le plus grand bonheur du lecteur la rencontre et l’odyssée.

Derrière le décor des îles enchanteresses, incarnation d’un paradis qui doute de lui, se cachent aussi les travers de l’empire colonial de adis et les séquelles des essais nucléaires. Ce livre à l’écriture généreuse et au regard chaleureux s’inscrit non seulement dans le grand œuvre de Deville à travers le monde, mais aussi dans la veine de Joseph Kessel, qui aurait aimé cet autre témoin parmi les hommes », commente Olivier Weber.

Le Prix Joseph Kessel 2021 avait salué Jean Rolin pour son ouvrage Le Pont de Bezons, paru aux éditions P.O.L.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones