Un livre qui aurait pu être écrit par une romancière anglo-saxonne

Après avoir confié auprès d’ActuaLitté son admiration pour des auteurs membres du jury, la récompense ajoutant à son émotion, elle y voit aussi « un magnifique encouragement ». « C’est dans l'esprit du prix de promouvoir des écrivains en promesse, donc je le prends comme une incitation à continuer à écrire. »

En effet, décerné chaque printemps à une plume de langue française pour une œuvre en prose, la distinction couronne « principalement » un auteur en devenir ou « encourage un écrivain dont l’ouvrage, insuffisamment reconnu, n’a pas fait l’objet d’un grand prix littéraire d’automne ».

Inscrite dans un prestigieux palmarès

De son côté, le juré et auteur du récent Rentrée littéraire, Éric Neuhoff, confie la facilité pour le jury de se mettre d’accord au second tour : « C’est un livre d’une Française qui aurait pu être écrit par une romancière anglo-saxonne, ce qui dans ma bouche est un compliment », développe-t-il. Et d’ajouter : « Il y a un style et elle sait raconter une histoire. Le décor de l’île de Jersey y est presque le personnage principal. »

Juré depuis cette édition seulement, l’écrivain Christian Authier y voit un roman primé « qui s’inscrit parfaitement dans un prix au retentissant passé, avec un palmarès de très grande qualité ». « On regarde les plumes qui l’ont reçu, soit beaucoup qui comptent dans la littérature française, d’ailleurs très différents : François Rollin, François Taillandier, Jean-Noël Pancrazi, Gérard Guégan… Maud Simonnot est une belle lauréate parmi ceux-là. »

Un jury composé de romanciers, de journalistes littéraires et d’amis de l’écrivain Jean Freustié (1914-1983).

Maud Simonnot avec une partie du jury du Prix Jean Freustié. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

L’Heure des oiseaux, troisième livre de Maud Simonnot, est paru en septembre dernier chez L’Observatoire. Elle succède à Julia Deck et son roman Monument national, édité aux éditions de Minuit.

