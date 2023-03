Prix Eugène Dabit 2023 : première sélection dévoilée

Le prix Eugène Dabit du roman populiste réaffirme avec cette première sélection 2023 sa volonté de soutenir le style mis au service d’une littérature de conviction, d’humanité et d’engagements, pour honorer l’écrit qui fait sourdre les cris.

À qui veut l’entendre, le peuple est fort présent, subtilement et diversement incarné dans cette littérature solide, ancrée, qui lui tend l’oreille et lui destine la plume pour en porter la voix, en étendre l’écho et dessiner des chemins.

On voyage dans ces lignes entre la noirceur des tranchées de la Première Guerre mondiale et l’enchantement méprisé d’une cité, on s’embarque dans la résistance à la fermeture d’un chantier. On pénètre la moiteur d’un carbet guyanais ou dans le rêve fou d’un pays fantasmé.

La prochaine sélection, de 5 titres ou moins, est prévue le 13 avril 2023. La désignation de la lauréate ou du lauréat aura lieu le 19 avril 2023. La cérémonie de remise du prix se déroulera le 3 mai à 18 heures à l’Hôtel du Nord.

En attendant, voici la liste des 9 titres en compétition :

Christian Astolfi, De notre monde emporté (Le bruit du monde)

Leila Bouherrafa, Tu mérites un pays (Allary)

Françoise Colley, Vivante (Mialet-Barrault)

Diaty Diallo, Deux secondes d’air qui brûle (Le Seuil)

Joseph Incardona, Les corps solides (Finitude)

Marie-Hélène Lafon, Les sources (Buchet-Chastel)

Gilles Marchand, Le soldat désaccordé (Aux forges de Vulcain)

Léonora Miano, Stardust (Grasset)

Colin Niel, Darwyne (Le Rouergue)

En 2022, c’est le livre de Dan Nisand, Les Garçons de la cité-jardin, paru aux éditions Les Avrils, qui avait emporté la distinction.

