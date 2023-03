Les nuits prodigieuses

Critique de cathfd, originellement publiée sur Babelio, partenaire de l'opération.

#PrixPorteDoree23 – Dans un village imaginaire des Pyrénées, Machado, situé en pleine montagne juste à cheval sur la frontière franco-espagnole, à l'époque de la Retirada, cela commence par la rencontre d'un petit berger du village avec un clandestin espagnol sur le point de se faire refouler et d'aller au-devant d'une mort certaine.

Guillermo a conçu, sans avoir le temps de la réaliser, les plans d'une machine qu'il destine à son fils, déjà en sécurité en France. Cette machine, dont il confie les plans au petit berger, Ange, pour qu'il la construise à sa place, est censée pallier son absence auprès de son fils. En lui dispensant de l'amour. Car il a inventé une machine à aimer !

Ange a bon cœur et même s'il ne veut pas se l'avouer, il a été touché par Guillermo. Il est curieux aussi et maltraité par son patron, en manque d'amour. Il va avec beaucoup d'ingéniosité en portant un regard neuf sur les objets qui l'entourent pour en faire les pièces qui lui manquent, en chapardant ici et là avec le plus grand naturel, réussir à fabriquer la fameuse machine.

Et là, le merveilleux s'en mêle et le village tout entier va s'en trouver chamboulé.

Ce fameux village régi par d'antiques superstitions et légendes ne comporte que trois familles, mais quelles familles ! Quels personnages haut en couleurs ! Quatre nuits prodigieuses vont se succéder et voir la fameuse machine bouleverser l'ordre établi...

L'autrice dotée d'un imaginaire flamboyant nous offre une œuvre atypique, un conte pour adultes qui aborde de nombreux sujets. La peur de l'autre, de l'inconnu, la difficulté à aimer et plus encore à recevoir un amour pur et désintéressé, l'humanité qui relie les gens. Les personnages sont tous très typés, les femmes sont fortes, la langue possède une musicalité et un rythme particulier, certaines scènes sont cocasses, d'autres complètement oniriques et très belles. Un roman plein de poésie qui, si vous acceptez de vous laisser porter et de lâcher prise, vous envoûtera.

Alors envie de faire la connaissance de Guillermo, Ange, Isidro, Livia, Nuria, Hostein et des quatre sœurs surnommées les Impératrices ? Envie de connaître les vieilles légendes de Machado ? Et surtout de découvrir la puissante machine à aimer ?

Le roman est sélectionné dans le cadre du Prix de la Porte dorée 2023.