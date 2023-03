Tu mérites un pays

Critique de hcdahlem, originellement publiée sur Babelio, partenaire de l'opération.

#PrixPorteDoree23 – Comment ne plus être étrangère.

Après nous avoir régalés avec La Dédicace (Allary, 2019), Leïla Bouherrafa confirme son talent de romancière en nous racontant le parcours d'obstacles de Layla en vue de sa naturalisation. L'occasion d'une réflexion teintée d'humour sur ce qui fait la France et les Français.

Il aura suffi d'une rencontre un peu inhabituelle chez l'assistante sociale du 20e arrondissement et la remise d'un courrier qui l'invitait à un entretien en vue de sa naturalisation, pour que la vie de Layla bascule.

En retrouvant toutes ses compagnes d'infortune dans Le Dorothy, l'hôtel de Ménilmontant où elle loge, elle se sent déjà différente, même si toutes partagent la douleur de l'exil et le manque. Le manque de sa mère restée au pays contre sa volonté, de sa cousine Malika, son cousin Jamil, son oncle Farouk et du ciel. C'est ce qu'elle aimerait expliquer au docteur Bailleul, mais qu'elle préfère taire comme le rêve récurrent qu'elle fait et dans lequel elle se voit transformée en anguille. Car elle ne veut pas être prise pour une folle ou réduire ses chances d'obtenir la nationalité française.

Alors, malgré les contingences d'un quotidien difficile – elle est payée des clopinettes pour nettoyer les toilettes du restaurant de Mme Meng – elle va essayer de soulager le quotidien de ses frères de misère. Elle décide d'accompagner son ami Momo à l'hôpital psychiatrique. Lui, dont la bouffée délirante a fait quelques dégâts. On lui trouvera toutefois des circonstances atténuantes. Il est harcelé par la mairie de Paris parce que son administration souhaiterait qu'il rase sa barbe, jugée inappropriée pour un responsable de manège.

Layla va également tenter de retrouver un logement à une vieille dame dont l'immeuble s'est effondré à Bagnolet. Elle va même essayer de s'intéresser à l'inspecteur des services d'hygiène qui doit décider si Le Dorothy est insalubre ou simplement indécent. Le tout sans oublier sa mission la plus urgente qui est de réfléchir à « ce qui fonde la France et fait un Français ».

Comme elle l'avait déjà si bien fait dans son premier roman, La Dédicace, Leïla Bouherrafa capte toute l'absurdité du monde avec une plume allègre, mêlant une douce ironie, un humour délicat avec une réalité implacable. Alors, la solidarité et l'humanité arrivent à se frayer un chemin dans des situations qui semblent désespérées.

Alors, même la machinerie administrative, dans toute sa complexité et son côté kafkaïen, va laisser entrevoir un soupçon d'espoir. Je ne sais pas si Leïla Bouherrafa mérite un pays, en revanche, je suis sûr qu'elle mérite toute notre attention !

Le roman est sélectionné dans le cadre du Prix de la Porte dorée 2023.