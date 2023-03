La dernière liste du Prix Jesus Paradis : 6 livres en lice

La dernière sélection du Prix Jesus Paradis 2023 :

Tibi la blanche, d’Hadrien Bels (L’Iconoclaste)

Qui sait, de Pauline Delabroy-Allard (Gallimard)

GPS, de Lucie Rico (P.O.L)

L’Homme qui danse, de Victor Jestin (Flammarion)

Le livre du large et du long, de Laura Vazquez (Éditions du Sous-Sol)

Lettres à Clipperton, d’Irma Pelatan (La Contre-Allée)

Pour cette 4e édition, le jury réunit les auteurs et les autrices Anna Dubosc, Ismaël Jude, Christophe Pellet et Julien Thèves, les journalistes Anne Diatkine, Claude Combet et Jacques Braunstein, le libraire David Cazals, la scénariste Nadine Lamari, le cinéaste Vincent Dieutre et l’architecte Soline Nivet.

Fondé par Jesus Borges, le Prix tire son nom du bar JesusParadis, dans le 10e arrondissement de Paris. L'année dernière, la récompense était revenue à Alain Guiraudie, pour Rabalaïre chez P.O.L.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones